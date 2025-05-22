eventClosed

Summer Solstice Silent Auction

106, 52 McCrae St., Okotoks, AB, T1S 1J4

4 Day Passes to Butterfield Acres Farms item
4 Day Passes to Butterfield Acres Farms
CA$20

Farmyard and Petting Zoo | Approx. Value: $72
Jewelery Pieces (3) item
Jewelery Pieces (3)
CA$150

Donated by Ginger Laurier | Approx. Value: $531
Premium Floral Arrangement item
Premium Floral Arrangement
CA$50

Donated by Prairie & Pine Floral Design | Approx. Value: | Approx. Value: $130
1 Hour of Bowling item
1 Hour of Bowling
CA$30

Up to 6 people | includes shoe rental | Donated by Millennium Lanes | Approx. Value: $60-80
Gift Basket item
Gift Basket
CA$40

Donated by The Collective | Approx. Value: $100
4 1-Day Passes to Calaway Park item
4 1-Day Passes to Calaway Park
CA$75

Approx. Value: $216
24-Can YETI Cooler item
24-Can YETI Cooler
CA$100

Donated by OJ Pries & Co-Operators | Approx. Value: $350
Flying Squirrel (South Calgary) item
Flying Squirrel (South Calgary)
CA$20

Two 1-Hour Jump Passes | Approx. Value: $50
Flying Squirrel (North Calgary) item
Flying Squirrel (North Calgary)
CA$20

Two 1-Hour Jump Passes | Approx. Value: $50
Baby Gorilla Painting item
Baby Gorilla Painting
CA$75

Donated by Birdsong Studio (Russell & Heather Thomas) | Approx. Value: $225
Wildlife Photography item
Wildlife Photography
CA$25

Printed art, 4 cards & magnet | Donated by Rikki Neukom | Approx. Value: $70
Complete Home Inspection item
Complete Home Inspection
CA$200

Donated by Buyer's Choice Home Inspection | Approx. Value: $549
Crystal/Mineral/Fossil Piece item
Crystal/Mineral/Fossil Piece
CA$30

Donated by Big Rock Crystals, Minerals & Fossils | Approx. Value: $50
Round of Golf at Highwood Golf Course item
Round of Golf at Highwood Golf Course
CA$200

18 Holes for 4 Players (Including Carts) | Approx. Value: $425
Metal Decorative Coffee Signs item
Metal Decorative Coffee Signs
CA$10

Donated by Finishing Touches | Approx. Value: $30
Tea Cup & Gift Card item
Tea Cup & Gift Card
CA$25

Donated by The Duchess on Elma | Approx. Value: $40
2 Handmaid Ceramic Mugs item
2 Handmaid Ceramic Mugs
CA$50

Donated by GRS Ceramics | Approx. Value: $100
Certificate for Painted Family Portrait item
Certificate for Painted Family Portrait
CA$1,500

Approx. Value: $3,000 | To be used towards the full cost of a commission painting (Starting at $5,000)
Photography Session item
Photography Session
CA$275

A 1-hour lifestyle session and fully edited gallery (can include couples, families, headshots/branding, maternity, and more) Donated by Kirstyn Jade | Approx. Value: $400
2 Flames Tickets item
2 Flames Tickets
CA$250

2 tickets to the game of your choice (Center Ice, great seats) Donated by Gene Yamada | Approx. Value: $700
Package of 3 Private Pilates Sessions item
Package of 3 Private Pilates Sessions
CA$150

Donated by Refine Pilates Method | Approx. Value: $360
Package of 10 Equipment Classes item
Package of 10 Equipment Classes
CA$200

Donated by Refine Pilates Method | Approx. Value: $420
Odd Pieces Puzzles (3) item
Odd Pieces Puzzles (3)
CA$40

Donated by Cheri Long | Approx. Value: $150
Summer Fun Basket item
Summer Fun Basket
CA$150

Yeti cooler and everything you need for the perfect beach day. Donated by Reich Law | Approx. Value: $450
Gift Basket item
Gift Basket
CA$75

Donated by Beautifully Scented | Approx. Value: $250
Dyson Supersonic Nural item
Dyson Supersonic Nural
CA$200

Donated by JK Ferguson Ventures | Approx. Value: $660

