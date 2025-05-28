Summer Spectaculars Trips

Offered by
About this shop
July 3, 2025 (SK to Grade 4 only)
July 10, 2025 (Grade 5 to 8 only)
July 17, 2025 (SK to Grade 4 only). WE ARE WALKING FROM 205 MCLAUGHLIN STREET - NO TRANSPORTATION AVAILABLE
July 24, 2025 (Grade 5 to 8 only). WE ARE WALKING FROM 205 MCLAUGHLIN STREET - NO TRANSPORTATION AVAILABLE
July 31, 2025 (SK to Grade 4 only)
August 7, 2025 (Grade 5 to 8 only)
August 20, 2025 (SK to Grade 4 only)
August 21, 2025 (Grade 5 to 8 only)
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!