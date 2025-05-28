Offered by

Faith Welland Outreach

Summer Spectaculars Trips

Happy Rolph’s
$5

July 3, 2025 (SK to Grade 4 only)

Niagara Glen
$5

July 10, 2025 (Grade 5 to 8 only)

Memorial Pool 1
Free

July 17, 2025 (SK to Grade 4 only). WE ARE WALKING FROM 205 MCLAUGHLIN STREET - NO TRANSPORTATION AVAILABLE

Memorial Pool 2
Free

July 24, 2025 (Grade 5 to 8 only). WE ARE WALKING FROM 205 MCLAUGHLIN STREET - NO TRANSPORTATION AVAILABLE

Butterfly Conservatory
$5

July 31, 2025 (SK to Grade 4 only)

Journey Behind the Falls
$5

August 7, 2025 (Grade 5 to 8 only)

Aerosports
$5

August 20, 2025 (SK to Grade 4 only)

Fallsview
$5

August 21, 2025 (Grade 5 to 8 only)

