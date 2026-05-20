SUPER FORA DAN 2026

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About this event
Pre-paid parking at LaRonde (regular price $28.75).
Admission and Lunch Package for a Hrvatska Skola Kid (Each kid must be accompanied by an Adult).
Admission and Lunch Package for 1 parent/adult per registered skola kid (Each kid must be accompanied by an Adult).
Admission and Lunch Package for 1 staff member (Each kid must be accompanied by an Adult).
We will contact you to facilitate your purchase of a season pass, take advantage of the season pass program and have a summer of fun!
Admission and Lunch Package (Each kid must be accompanied by an Adult).
Admission ONLY (Each kid must be accompanied by an Adult).
Get your membership (expiry end August 2026) and buy at MEMBER prices!
Admission and Lunch Package (Each kid must be accompanied by an Adult).
Admission ONLY (Each kid must be accompanied by an Adult).
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!