Hosted by

ASSOCIATION CROATE CATHOLIQUE MONTREAL ECOLE DE LANGUE D'ORIGINE

About this event

SUPER FORA DAN 2026

Ile St-helene

22 Chem. Macdonald, Montréal, QC H3C 6A3, Canada

Parking
$25

Pre-paid parking at LaRonde (regular price $28.75).

Skola - Kid
Free

Admission and Lunch Package for a Hrvatska Skola Kid (Each kid must be accompanied by an Adult).

Skola - Adult
Free

Admission and Lunch Package for 1 parent/adult per registered skola kid (Each kid must be accompanied by an Adult).

Skola - Staff
Free

Admission and Lunch Package for 1 staff member (Each kid must be accompanied by an Adult).

Skola - SEASON PASS
Free

We will contact you to facilitate your purchase of a season pass, take advantage of the season pass program and have a summer of fun!

MEMBER - Admission and Lunch
$65

Admission and Lunch Package (Each kid must be accompanied by an Adult).

MEMBER - Admission ONLY
$40

Admission ONLY (Each kid must be accompanied by an Adult).

HSKMM Membership
$10

Get your membership (expiry end August 2026) and buy at MEMBER prices!

NON-MEMBER - Admission and Lunch
$80

Admission and Lunch Package (Each kid must be accompanied by an Adult).

NON-MEMBER - Admission ONLY
$50

Admission ONLY (Each kid must be accompanied by an Adult).

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