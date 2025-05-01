Hosted by

ASSOCIATION CROATE CATHOLIQUE MONTREAL ECOLE DE LANGUE D'ORIGINE

About this event

SUPER FUN DAN 2025

Skola Kid
Free

Admission and Lunch Package for a Hrvatska Skola Kid or Alumnus 2019-2024 (Each kid must be accompanied by an Adult).

Skola Adult
Free

Admission and Lunch Package for 1 parent/adult per registered kid (Each kid must be accompanied by an Adult).

Kid - with Lunch
$65

Admission and Lunch Package (Each kid must be accompanied by an Adult).

Adult - with Lunch
$65

Admission and Lunch Package (Each kid must be accompanied by an Adult).

Kid - NO Lunch.
$40

Admission ONLY (Each kid must be accompanied by an Adult).

Adult - NO Lunch.
$40

Admission ONLY (Each kid must be accompanied by an Adult).

Add a donation for ASSOCIATION CROATE CATHOLIQUE MONTREAL ECOLE DE LANGUE D'ORIGINE

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!