WIN 3 Olivia Rodrigo Tickets!! Taylor Williams a member of Team Canada Dance is fundraising to participate at the IDO World acrobatic Dance Championships
1 chance of winning- 3 Olivia Rodrigo tickets Dec 1st 2026
$20
1 ticket- winner receives 3 Olivia Rodrigo tickets- You can purchase as many tickets (chances to win) as you like
1 ticket- winner receives 3 Olivia Rodrigo tickets- You can purchase as many tickets (chances to win) as you like
Add a donation for Taylor Williams Team Canada Acro
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!