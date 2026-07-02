A young girl with her hands behind her head smiles in the foreground against a red background with text announcing her as part of the 2026 Canadian National Dance Team.

Hosted by

Taylor Williams Team Canada Acro

About this raffle

WIN 3 Olivia Rodrigo Tickets!! Taylor Williams a member of Team Canada Dance is fundraising to participate at the IDO World acrobatic Dance Championships

1 chance of winning- 3 Olivia Rodrigo tickets Dec 1st 2026
$20

1 ticket- winner receives 3 Olivia Rodrigo tickets- You can purchase as many tickets (chances to win) as you like

Add a donation for Taylor Williams Team Canada Acro

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!