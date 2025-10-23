form_archived

Susie's Pantry Fundraiser - Oxbow P.S. H&S

addExtraDonation

$

Chicken Noodle Soup
CA$13
Coconut Curry Soup
CA$13
Curried Lentil Soup
CA$13
Five Bean Soup
CA$13
Hearty Beef Soup
CA$13
Italian Barley Soup
CA$13
Lentil & Barley Soup
CA$13
Lentil Chili Soup
CA$13
Lentil & Pasta Soup
CA$13
Mexican Bean Soup
CA$13
Minestrone Soup
CA$13
Moroccan Lentil
CA$13
Pasta Fagioli Soup
CA$13
Split Pea Soup
CA$13
Vegetable Quinoa Soup
CA$13
Brownie Mix
CA$13
Chocolate Chip Cookie Mix
CA$13
Cinnamon Sugar Cookie Mix
CA$13
Cowboy Cookie Mix
CA$13
Cranberry Winter Cookie Mix
CA$13
Oatmeal Cookie Mix
CA$13
Oatmeal Chocolate Chip Cookie Mix
CA$13
Oatmeal Raisin Cookie Mix
CA$13
Pumpkin Cranberry Bread Mix
CA$13
Smore Cookie Mix
CA$13

common:zeffyTipDisclaimerTicketing