Symposium 2025 de SER-EC / ACRSD / CIC + 25ième anniversaire Bois-des-bel

1 JUIN Sortie de terrain à l'EST : Isle-Verte + Le Bic
CA$109.23
Visite de terrain à l'est de Rivière-du-Loup pour le 1 juin 2025. Départ 13h, arrivée 17h30. Bons souliers de marche ou bottes de marche requis. Visites du Marais l'îsle-Verte, Saint-Fabien-Sur-Mer, Parc National du Bic.
1 JUIN Sortie de terrain à l'OUEST : La Pocatière
CA$109.23
Visite de terrain à l'ouest de Rivière-du-Loup pour le 1 juin 2025. Départ 13h, arrivée 18h. Bottes de marche requis. Visites à La Pocatière, Rivière-Ouelle, Marais de St-André-de-Kamouraska.
1 JUIN Soirée réseautage & BBQ
CA$94.28
Soirée réseautage avec souper BBQ sur le Pergola de l'Auberge de la Pointe. Inclus 2 choix d'entrées, dessert, café ou thé. Consommoations à vos frais « cash bar ».
2 JUIN Symposium SER-EC & ACRSD (Membres)
CA$172.47
Billet d'entrée pour le symposium du 2 juin 2025 pour les membres de SER-EC ou ACRSD. Inclus 2 pauses cafés, diner (buffet) et 1 consommation au cocktail de réseautage.
2 JUIN Symposium SER-EC & ACRSD (Non-membres)
CA$229.95
Billet d'entrée pour le symposium du 2 juin 2025 pour les non-membres de SER-EC ou ACRSD. Inclus 2 pauses cafés, diner (buffet) et 1 consommation au cocktail de réseautage.
3 JUIN Journée GRET + 25ème anniversaire Bois-des-bel
CA$155.22
Billet d'entrée pour la journée GRET du 3 juin. Inclus la visite à Bois-des-Bel avec transport aller-retour.
