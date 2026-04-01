Symposium Coeur 2026

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About this event
Accès à la programmation de la matinée ainsi qu’à la période de réseautage du midi.
✔ Conférences avec des spécialistes en médecine cardiovasculaire et disciplines connexes
✔ Accès à la période de réseautage avec résidents et médecins
✔ Repas du midi inclus
⚠️ Places limitées pour les ateliers
Accès à l’ensemble du Symposium Cœur 2026 pour une expérience immersive complète.
✔ Conférences avec des spécialistes
✔ Réseautage avec résidents et médecins
✔ Repas du midi inclus
✔ Accès aux ateliers pratiques en rotation :
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