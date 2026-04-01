Symposium Coeur 2026

Hosted by

Symposium Coeur 2026

About this event

Symposium Coeur 2026

5000 Rue Bélanger

Montréal, QC H1T 1C8, Canada

Accès Conférences & Réseautage
$14.50

Accès à la programmation de la matinée ainsi qu’à la période de réseautage du midi.

✔ Conférences avec des spécialistes en médecine cardiovasculaire et disciplines connexes
✔ Accès à la période de réseautage avec résidents et médecins
✔ Repas du midi inclus

Accès Complet — Conférences, Réseautage & Ateliers pratiques
$19.50

⚠️ Places limitées pour les ateliers


Accès à l’ensemble du Symposium Cœur 2026 pour une expérience immersive complète.


✔ Conférences avec des spécialistes
✔ Réseautage avec résidents et médecins
✔ Repas du midi inclus
✔ Accès aux ateliers pratiques en rotation :

  • points de suture
  • anastomose
  • échographie cardiaque
  • réanimation (RQI)
  • simulation en réalité virtuelle

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!