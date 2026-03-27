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T-shirt Adulte À pas de géant 2026 (œuvre d’élève) / Giant Steps Adult T-shirt 2026 (Student Artwork)
Couleur - Minuit / Colour - Midnight
Pour les tailles, voir (For sizing, refer to) : https://fr-ca.ssactivewear.com/p/gildan/5000
T-shirt Enfant À pas de géant 2026 (œuvre d’élève) / Giant Steps Youth T-Shirt 2026 (Student artwork)
Couleur - Bleu crépuscule
Colour - Blue Dusk
Pour les tailles, voir (For sizing, refer to) : https://en-ca.ssactivewear.com/p/gildan/5000b
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