Giant Steps / À pas de géant

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Giant Steps / À pas de géant

T-Shirt 2026

T-shirt Adulte/ Adult T-Shirt item
T-shirt Adulte/ Adult T-Shirt
$25

T-shirt Adulte À pas de géant 2026 (œuvre d’élève) / Giant Steps Adult T-shirt 2026 (Student Artwork)

Couleur - Minuit / Colour - Midnight


Pour les tailles, voir (For sizing, refer to) : https://fr-ca.ssactivewear.com/p/gildan/5000

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T-shirt Enfant / Youth T-Shirt item
T-shirt Enfant / Youth T-Shirt
$20

T-shirt Enfant À pas de géant 2026 (œuvre d’élève) / Giant Steps Youth T-Shirt 2026 (Student artwork)

Couleur - Bleu crépuscule
Colour - Blue Dusk

Pour les tailles, voir (For sizing, refer to) : https://en-ca.ssactivewear.com/p/gildan/5000b

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