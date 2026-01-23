Westmount Home and School Association

Tahini's Hot Lunch - January 23rd, 2026

Falafel & Rice
$8

Includes hummus, lettuce, turnips & tahini.

Falafel & Rice Combo
$9.50

Includes snack & drink


Poutine
$8

Classic poutine includes fries, gravy & cheese curds.

Poutine Combo
$9.50

Includes snack & drink

Messy Fries
$9

Fries with shawarma chicken, spicy garlic sauce, feta cheese, parsley & messy sauce.

Messy Fries Combo
$10.50

Includes snack & drink

Chicken Shawarma
$9

Small chicken shawarma with original toppings - garlic sauce, pickles, parsley & tahini.

Chicken Shawarma Combo
$10.50

Includes snack & drink

Gyro Wrap
$9

Includes lettuce, cucumbers, tomatoes & messy sauce.

Gyro Wrap Combo
$10.50

Includes snack & drink

Falafel Wrap
$8

Includes hummus, lettuce, turnips & tahini.

Falafel Wrap Combo
$9.50

Includes snack & drink

Chicken & Rice
$8

Small chicken & rice bowl includes pickles, garlic, parsley & tahini.

Chicken & Rice Combo
$9.50

Includes snack & drink

Chicken Fingers & Fries
$10

Includes 2 chicken fingers & fries.

Chicken Fingers & Fries Combo
$11.50

Includes snack & drink

