Central Vancouver Island Japanese Canadian Society
Tanabata 2025
2300 Bowen Rd
Nanaimo, BC V9T 3K7, Canada
Members (each person)
free
Please register each person with a separate ticket.
Please register each person with a separate ticket.
seeMoreDetailsMobile
add
Non-members (each)
CA$50
This is a members-only event. Please go to membership and purchase a membership before registering for this event.
This is a members-only event. Please go to membership and purchase a membership before registering for this event.
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout