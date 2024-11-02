eventClosed

Tanzania East Africa River Mission Silent Auction

Custom cake or 24 cupcakes
CA$30

One custom style and flavor 3 layer 10" cake or 24 cupcakes for any occasion Value $60 Donated by Christina Bellingham
Tray of Christmas Cookies and Squares (1/6)
CA$15

Tray of 24 mixed varieties of Christmas cookies and square including melt-in-your-mouth pecan shortbread, soft ginger cookies, chocolate topped crunchies, rich brownies, and classic sprinkled sugar cookies. This auction item is for one of 6 available trays. If you are the winning bidder for this item, you will win one of the trays of cookies and squares. If you want more than one, please bid on another one! Value $30 Donated by Jeannette Porringa
Hand woven tea towel (1/3)
CA$15

Luxurious 100% cotton tea towels, hand woven on a loom in a small shop in Halton Hills. Original designs. This auction item is for one of three available tea towels. If you are the winning bidder for this item, you will win one of the tea towels. If you want more than one, please bid on another one! Value $30 Donated by Chantal Dube https://www.instagram.com/fleur.de.loom/
Babysitting services
CA$20

Babysitting services for up to 4 hours by St. Johns Ambulance trained, experienced babysitter Value $30 Donated by Christina Bellingham, aged 13
Snow Shovelling
CA$40

Two teens will come to your home and shovel snow off your entrance steps and driveway three times this winter. City residential driveways only, anywhere in Niagara Region Value $75 Donated by Daniel and Christina Bellingham
Hand woven tea towel (2/3)
CA$15

Luxurious 100% cotton tea towels, hand woven on a loom in a small shop in Halton Hills. Original designs. This auction item is for one of three available tea towels. If you are the winning bidder for this item, you will win one of the tea towels. If you want more than one, please bid on another one! Value $30 Donated by Chantal Dube https://www.instagram.com/fleur.de.loom/
Welland Jackfish Baseball Tickets
CA$35

5 flex tickets for any Welland Jackfish baseball game in the 2025 season Value $70
Box of 4 Handmade Soaps
CA$15

Box of 4 assorted handmade soaps Soaps are free of chemical additives, fragranced with essential oils, lard based, coloured by natural substances such as micas and spices Donated by Lovely Lather Value $25
Red and White Wine Gift Basket
CA$25

Includes (1) 750ml bottle of Gewürztraminer 2021 & (1) 750ml bottle of Baco Noir; assorted fall-themed stained glass ornaments Donated by Urban Tractor Farm Winery https://urbantractorfarm.com Value $50
$75 Gift Certificate for Fieldview Greenhouses
CA$50

$75 Gift Certificate for Fieldview Greenhouses 1081 Victoria Avenue (Reg. Rd 24) https://www.instagram.com/fieldviewgreenhouses/ Open for Christmas! Beautiful Christmas Urns and fresh greens 🎄 Closed Sunday Call/Text 905-984-0866
Tray of Christmas Cookies and Squares (2/6)
CA$15

Tray of 24 mixed varieties of Christmas cookies and square including melt-in-your-mouth pecan shortbread, soft ginger cookies, chocolate topped crunchies, rich brownies, and classic sprinkled sugar cookies. This auction item is for one of 6 available trays (2/6). If you are the winning bidder for this item, you will win one of the trays of cookies and squares. If you want more than one, please bid on another one! Value $30 Donated by Jeannette Porringa
Women's Hair Colour/Cut/Style
CA$50

Gift certificate for Wanda's Hair Room for women's hair colour, cut and style. Value $75 Donated by Wanda Linde
Hand woven tea towel (3/3)
CA$15

Luxurious 100% cotton tea towels, hand woven on a loom in a small shop in Halton Hills. Original designs. This auction item is for one of three available tea towels. If you are the winning bidder for this item, you will win one of the tea towels. If you want more than one, please bid on another one! Value $30 Donated by Chantal Dube https://www.instagram.com/fleur.de.loom/
Women's Full Highlights/Cut/Style
CA$60

Women's Full Highlights, Cut and Style at Wanda's Hair Room Donated by Wanda Linde Value $125
Men's Cut and Style (1/2)
CA$10

Men's Cut and Style at Wanda's Hair Room (1 of 2 available) Donated by Wanda Linda Value $20
Men's Cut and Style
CA$10

Men's cut and style at Wanda's Hair Room (2/2 available) Value $20 Donated by Wanda Linde
Introductory Horse Riding Lesson
CA$20

Good for (1) 60-minute Introductory Horse Back Riding lesson with Terin (use before April 30, 2025) Donated by Selah Equestrian Centre https://selahequ.wixsite.com/selah-equestrian Donated by Terin Glasbergen Value $50
Milwaukee M18 Cordless Compact Drill and Impact Driver
CA$75

Milwaukee M18 Redlithium Cordless Compact Drill & Impact Driver Combo Kit - 18V + 2 Batteries + Charger + Tool Bag Value $270 Donated by Wellandport Home Hardware
Carpentry Services
CA$240

8 hours of carpentry / handyman labour, to be discussed and approved by DJC prior to work beginning; material costs to be covered by customer Donated by David Jagt Carpentry Value $480 https://davidjagtcarpentry.wixsite.com/mysite
Sourdough Loaf of the Week (1 loaf/week/5 weeks) (1/2)
CA$25

5 Sourdough loaves total - 1 or 2 per week, can choose round or sandwich loaf style. Number must be told to baker on the Wednesday of the week. To be picked up in Wainfleet on Fridays. (1 of 2 sets of 5 loaves available) Donated by Wainfleet Bread Box Charlene Flikkema and Nadine Larente https://www.facebook.com/people/Wainfleet-Bread-Box/61567056465647/ Value $50
Sourdough Loaf of the Week (1 loaf/week/5 weeks) (2/2)
CA$25

5 Sourdough loaves total - 1 or 2 per week, can choose round or sandwich loaf style. Number must be told to baker on the Wednesday of the week. To be picked up in Wainfleet on Fridays. (2 of 2 sets of 5 loaves available) Donated by Wainfleet Bread Box Charlene Flikkema and Nadine Larente https://www.facebook.com/people/Wainfleet-Bread-Box/61567056465647/ Value $50
Milwaukee Compact Driver Kit
CA$80

M12 1/4" Hex Screwdriver Kit Red Lithium CP1.5 Includes hex screwdriver, 2 x CP1.5 batteries, M12 charger, soft case Value $140 Donated by Niagara Building Centre Castle Niagara https://www.facebook.com/NiagaraBuildingCentre/ 2880 Highway 20, Thorold, ON, Canada, Ontario
Farm fresh eggs (1 dozen per week/5 weeks)
CA$10

One dozen farm fresh brown eggs, weekly for 5 weeks. Can be picked up at Rosedale Baptist Church on Sundays or arranged to be picked up at our home in North Pelham. Value $25 Donated by Jake Zwart
Basic House Clean
CA$80

Free Basic House Clean by In Good Faith Cleaners The clean must be scheduled prior to December 31, 2024 and this voucher must be presented in person at consult Value $250 Donated by In Good Faith Cleaners https://www.facebook.com/profile.php?id=61550089648909&mibextid=ZbWKwL
Grand Oak Culinary Market Gift Basket
CA$50

Gift basket donated by Grand Oak Culinary Market Includes a selection of fine foods including: Popcorn and seasoning Honey Toffee Chocolates Cookies Wine https://www.grandoakculinary.ca/ Grand Oak Culinary Market 4600 Victoria Avenue Vineland, ON L0R 2E0 Value $100
Photography Gift Certificate
CA$25

$50 gift card to Tori Brooke Photography Prices and description of services can be found at https://toribrookephotography.ca/
TriBurst Motion-Detected LED Light & (2) Dewalt T-Shirts
CA$25

(1) LED Multi-Angle Light, detects motion up to 26 ft., screws into any standard light socket; (2) size large Dewalt black t-shirts Donated by RONA Welland Value $100
2 Dozen Gourmet Toffee Pretzel Chocolate Chip Cookies
CA$15

Two dozen gourmet Toffee Pretzel Chocolate Chip Cookies Value $30 Donated by Olivia Schanbacher
2 Dozen Gourmet Double Chocolate Cookies
CA$15

Two dozen gourmet double chocolate cookies Value $30 Donated by Olivia Schanbacher
Gold Plated Jewelry Set Bracelet/Necklace/Earrings
CA$30

Set of three pieces of gold plated jewelry, a beautiful bracelet, necklace and earrings, as pictured. The Golden Acre is a perfect place to find jewelry for sensitive skin and can withstand water without losing it's shine. We offer a wide range of styles, from elegant and classic designs to more modern and trendy pieces. Whether you prefer a dainty necklace, statement earrings, or stackable rings, the Golden Acre has something for you! Value $75 Donated by Golden Acre https://www.thegoldenacreshop.com/
Handmade artisan cookies (1/3)
CA$10

Tray of handmade artisan cookies from Pumpkins and Peanuts One of three trays available Pumpkins and Peanuts is a home bakery specializing in custom decorated sugar cookies. Each platter will contain 6 decorated cookies (6 trees, 1 star) that can be used as a centrepiece, gifted to family or friends, or added to your Christmas dessert table. All cookies will come individually packaged (heat sealed) and will be available for pick up for North End St. Catharines the week of December 16 to 22. Arrangements can be made for pick up at a later date. To check out her work, please visit Pumpkins and Peanuts on Instagram @pumpkinsandpeanuts Please be advised that this is a home bakery. Although she does everything in her power to ensure that her cookies remain nut free, she cannot guarantee 100% nut free as she keeps nut products in the house. Ingredients include: butter, brown sugar, flour, baking powder, vanilla, eggs, meringue powder, icing sugar, food colouring. Value $20 Donated by Rebecca Campbell
Handmade artisan cookies (2/3)
CA$10

Tray of handmade artisan cookies from Pumpkins and Peanuts Two of three trays available Pumpkins and Peanuts is a home bakery specializing in custom decorated sugar cookies. Each platter will contain 6 decorated cookies (6 trees, 1 star) that can be used as a centrepiece, gifted to family or friends, or added to your Christmas dessert table. All cookies will come individually packaged (heat sealed) and will be available for pick up for North End St. Catharines the week of December 16 to 22. Arrangements can be made for pick up at a later date. To check out her work, please visit Pumpkins and Peanuts on Instagram @pumpkinsandpeanuts Please be advised that this is a home bakery. Although she does everything in her power to ensure that her cookies remain nut free, she cannot guarantee 100% nut free as she keeps nut products in the house. Ingredients include: butter, brown sugar, flour, baking powder, vanilla, eggs, meringue powder, icing sugar, food colouring. Value $20 Donated by Rebecca Campbell
Handmade artisan cookies (3/3)
CA$10

Tray of handmade artisan cookies from Pumpkins and Peanuts Three of three trays available Pumpkins and Peanuts is a home bakery specializing in custom decorated sugar cookies. Each platter will contain 6 decorated cookies (6 trees, 1 star) that can be used as a centrepiece, gifted to family or friends, or added to your Christmas dessert table. All cookies will come individually packaged (heat sealed) and will be available for pick up for North End St. Catharines the week of December 16 to 22. Arrangements can be made for pick up at a later date. To check out her work, please visit Pumpkins and Peanuts on Instagram @pumpkinsandpeanuts Please be advised that this is a home bakery. Although she does everything in her power to ensure that her cookies remain nut free, she cannot guarantee 100% nut free as she keeps nut products in the house. Ingredients include: butter, brown sugar, flour, baking powder, vanilla, eggs, meringue powder, icing sugar, food colouring. Value $20 Donated by Rebecca Campbell
Two loaves organic artisan bread
CA$6

Two loaves of organic artisan bread Value $12 Donated by Sarah Schanbacher
Beginner piano lessons
CA$40

Four 1/2 hour in-home piano lessons for beginner piano learners, ages 7 and up Value $84 Donated by Stefanie Schanbacher
Tray of Christmas Cookies and Squares (3/6)
CA$15

Tray of 24 mixed varieties of Christmas cookies and square including melt-in-your-mouth pecan shortbread, soft ginger cookies, chocolate topped crunchies, rich brownies, and classic sprinkled sugar cookies. This auction item is for one of 6 available trays (3/6). If you are the winning bidder for this item, you will win one of the trays of cookies and squares. If you want more than one, please bid on another one! Value $30 Donated by Jeannette Porringa
Babysitting
CA$20

Babysitting services for up to 4 hours with experienced babysitter Donated by Hannah Schanbacher, age 19
$100 Rental Equipment Gift Certifcate (1/2)
CA$40

$100 gift certificate for Twelve Cities Equipment Rental. One of two available Great local business with plenty of tools and equipment for rent. See complete list here: https://twelvecitiesequipmentrental.ca/ Donated by Twelve Cities Equipment Rental 2514 RR 20, Fonthill, ON L0S 1E6
Tray of Christmas Cookies and Squares (4/6)
CA$15

Tray of 24 mixed varieties of Christmas cookies and square including melt-in-your-mouth pecan shortbread, soft ginger cookies, chocolate topped crunchies, rich brownies, and classic sprinkled sugar cookies. This auction item is for one of 6 available trays (4/6). If you are the winning bidder for this item, you will win one of the trays of cookies and squares. If you want more than one, please bid on another one! Value $30 Donated by Jeannette Porringa
$100 Rental Equipment Gift Certifcate (2/2)
CA$40

$100 gift certificate for Twelve Cities Equipment Rental. One of two available Great local business with plenty of tools and equipment for rent. See complete list here: https://twelvecitiesequipmentrental.ca/ Donated by Twelve Cities Equipment Rental 2514 RR 20, Fonthill, ON L0S 1E6
14-in-1 Multi Tool
CA$15

14-in-1 Vulcan Multi Tool. Aluminum body and stainless steel blade. Belt pouch included. Pliers, wire cutter, saw, screwdrivers x4, can opener, nail file, hook remover, fish scaler, ruler, bottle opener, knife. Value $30 Donated by Beamer's Hardware 1427 Pelham Street, Fonthill, ON, L0S 1E0 https://www.beamershardware.ca/
Tray of Christmas Cookies and Squares (5/6)
CA$15

Tray of 24 mixed varieties of Christmas cookies and square including melt-in-your-mouth pecan shortbread, soft ginger cookies, chocolate topped crunchies, rich brownies, and classic sprinkled sugar cookies. This auction item is for one of 6 available trays (4/6). If you are the winning bidder for this item, you will win one of the trays of cookies and squares. If you want more than one, please bid on another one! Value $30 Donated by Jeannette Porringa
$25 Renewed Thrift & Vintage Gift Card
CA$15

Gift card to great local thrift store! Located on Hwy 20, near the 406. Revenue from the thrift store benefits Jordan Christian School. Donated by Renewed Thrift and Vintage https://www.renewedthrift.com/
$30 Coffee Shop Gift Card
CA$15

St. Davids coffee shop, featuring the famous "coffee flights" - a sample board of four seasonal specialty coffee drinks! Donated by The Junction Coffee Bar 1397 York Rd, St Davids https://www.instagram.com/yourcommonground/ Please note, gift card is only valid at The Junction in St. Davids and not at The Font in Fonthill.
Babysitting
CA$20

Babysitting services for up to 4 hours with experienced babysitter Donated by Leah Van Maanen, age 18
$50 Someday Books Gift Card
CA$25

$50 gift card to independent bookstore in downtown St. Catharines. Someday Books 21 King Street, St. Catharines https://somedaybooks.ca/
$25 Canalside Restaurant Gift Certificate
CA$15

$25 gift certificate to Canalside Restaurant and Inn 232-234 West st, Port Colborne ON Donated by Canalside https://www.canalside.ca/
Handmade Wooden Toy Grader
CA$30

Beautiful handmade wooden toy grader. Check out the detail! Made and donated by Bill Bylsma
Tray of Christmas Cookies and Squares (6/6)
CA$15

Tray of 24 mixed varieties of Christmas cookies and square including melt-in-your-mouth pecan shortbread, soft ginger cookies, chocolate topped crunchies, rich brownies, and classic sprinkled sugar cookies. This auction item is for one of 6 available trays (4/6). If you are the winning bidder for this item, you will win one of the trays of cookies and squares. If you want more than one, please bid on another one! Value $30 Donated by Jeannette Porringa
Makita Tool Bag
CA$25

28" Makita Tool Bag Donated by Tanshaw Sanitation Value $75 https://catalog.tanshaw.com/
Instant Pot
CA$60

Brand new Instant Pot Duo 7-in-1 Electric Pressure Cooker Instant Pot is a smart Electric Pressure Cooker designed by Canadians aiming to be Safe, Convenient and Dependable. It speeds up cooking by 2-6 times using up to 70-Percent less energy and, above all, produces nutritious healthy food in a convenient and consistent fashion. IP-DUO is a 7-in-1 programmable cooker, building on our best-selling IP-LUX series, with the functions of pressure cooker, slow cooker, rice cooker, steamer, sauté, yogurt maker and warmer. 14 built-in smart programs (Soup, Meat/Stew, Bean/Chili, Poultry, Sauté, Steam, Rice, Porridge, Multigrain, Slow Cook, Keep-Warm, Yogurt, Pasteurize and Jiu Niang) cook your favorite dishes with the press of a button. A 24-hour timer allows for delayed cooking. Automatic keep-warm holds the temperature of the food until you serve it. Instant Pot generates almost no noise and leaks no steam. It traps all the aromas in the food without heating up the kitchen. The 3-ply bottom stainless steel inner pot is extremely durable and leaves no health concerns of non-stick coating residual. The new slim body design has smaller foot print and lid holders for both left and right handed users. The brushed stainless steel exterior is finger print resistant. Its elegant and durable design makes it easy to clean and pleasurable to use for the years to come. The cooking programs have been lab-tested hundreds of times for optimal effect. These greatly improve cooking result and maintain consistence. Instant Pot is carefully designed to eliminate many common errors from causing harm or spoiling food. It passed the stringent UL certification giving you uncompromised safety and peace of mind and protects you with 10 proven safety mechanisms and patented technologies. Value $140
1/4 Lamb
CA$125

1/4 locally raised lamb (approximately 20 lbs of lamb) Cut and wrapped into chops, leg and roast Value $200 Donated by Leriger Family Farm
$25 Canalside Restaurant Gift Certificate
CA$15

$25 gift certificate to Canalside Restaurant and Inn 232-234 West st, Port Colborne ON Donated by Canalside https://www.canalside.ca/
$50 Lakehouse Restaurant Gift Card
CA$30

$50 Gift Card for Lakehouse Restaurant Lake House features European Mediterranean cuisine, including such specialties as gourmet, thin-crust pizzas; magnificent pasta dishes as well as our Signature Pecan Crusted Salmon, Chicken Supreme, New York Striploin and many more. We offer a wine list featuring many selections from our local Niagara region. When you dine at Lake House Restaurant, you will want to save room for one of our decadent house-made desserts. Our delectable dessert menu features our signature Crème Brulee as well as our popular mini desserts. Come savour the Lake House menu today – you won’t be disappointed! 3100 N Service Rd, Vineland Station, ON L0R 2E0 https://lakehouserestaurant.com/
$50 Lakehouse Restaurant Gift Card
CA$30

$50 Gift Card for Lakehouse Restaurant Lake House features European Mediterranean cuisine, including such specialties as gourmet, thin-crust pizzas; magnificent pasta dishes as well as our Signature Pecan Crusted Salmon, Chicken Supreme, New York Striploin and many more. We offer a wine list featuring many selections from our local Niagara region. When you dine at Lake House Restaurant, you will want to save room for one of our decadent house-made desserts. Our delectable dessert menu features our signature Crème Brulee as well as our popular mini desserts. Come savour the Lake House menu today – you won’t be disappointed! 3100 N Service Rd, Vineland Station, ON L0R 2E0 https://lakehouserestaurant.com/
Box of handmade chocolates
CA$8

Assorted specialty chocolates and truffles "Niagara's Finest Handmade Chocolates" Included flavours, left to right Top: Sea Salt, Pecan Caramel, Hazelnut, Espresso Bottom: Hazelnut Crunch, Soft Dark, Sea Salt Caramel, Strawberry Donated by Chocolates Etc https://chocolatesetc.ca Discover Our Handmade Gelato and Niagara’s Finest Belgian Chocolates 100 Welland Ave, St. Catharines, ON L2R 2N1, Canada Value $13
Niagara River Lions Basketball Game - Exclusive Experience
CA$30

Niagara River Lions professional basketball Game tickets plus exclusive fan experience package! Two tickets to a home game of your choice Two concession vouchers Two wristbands for courtside bar access Pre-game photo on court Autographed photo Donated by the Niagara River Lions
Christmas Planter
CA$35

A beautiful Christmas planter donated by our talented friends at the Watering Can. It will be similar to the planters pictured, but not exactly the same. Value $70 https://thewateringcan.ca/ The Watering Can Flower Market 3725 King St, Vineland, ON L0R 2C0
$50 gift card to King Street Pantry Butcher and Grocer
CA$25

Opening early December - just in time for your festive holiday meals! King Street Pantry is a nose to tail butcher and grocer located in downtown St. Catharines, committed to providing Niagara with easier access to ethically farmed meat and produce. https://www.kingstreetpantry.ca/ 21 King Street, St. Catharines
"Snowed in and Lovin' It" table runner
CA$25

Quilted Table Runner "Snowed in and Lovin' it" Handmade with embroidered snowman design, professionally top-quilted 41" long x 13.5" wide Value $50
Hand embroidered and beaded lap quilt or wall hanging
CA$90

Beautiful detailed hand embroidered and hand beaded bird themed lap quilt or would look beautiful hung on wall Professionally top quilted 33" x 43" Value $250
Flower quilted table runner
CA$25

Rainbow coloured flowers on green stems with white a navy border. Handmade and professionally top quilted. 5' long and 20" wide Value $50
Multi-colour quilted table runner
CA$25

Bright and beautiful quilted table runner with leaves and blossoms on white background. Handmade and professionally top quilted 52" long x 19" wide Value $50
Handmade chocolate elephant
CA$6

Handmade quality chocolate elephant "Niagara's Finest Handmade Chocolates" Donated by Chocolates Etc https://chocolatesetc.ca Discover Our Handmade Gelato and Niagara’s Finest Belgian Chocolates 100 Welland Ave, St. Catharines, ON L2R 2N1, Canada Value $12
Fruit basket
CA$25

Devries Fruit Farm has donated a fruit gift basket valued at $38.99

