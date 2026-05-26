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About this event

Team Canada U20 Mixed 2026 Showcase Game // Équipe Canada M20 Mixte match d'élite

14600 20 Ave

Surrey, BC V4A 9P5, Canada

Bring your Team! // Amène ton équipe!
$200
This is a group ticket, it includes 25 tickets

This includes 25 tickets! - 25 billets inclus

Adult // Adulte *Until June 5 • Jusqu’au 5 juin*
$25

Early Bird Price: $20

Advance sale ends Friday, June 5 • Door price Saturday, June 6: $25

La prévente se termine le 5 juin • Prix à la porte le 6 juin : 25 $

Student // étudiant *Until June 5 • Jusqu’au 5 juin*
$17

14 to 18 years old - 14 à 18 ans

Early Bird Price: $15

Advance sale ends Friday, June 5 • Door price Saturday, June 6: $17

La prévente se termine le vendredi 5 juin • Prix à la porte le samedi 6 juin : 17 $

Child // enfant *Until June 5 • Jusqu’au 5 juin*
$10

5 to 14 years old - 5 à 14 ans

Early Bird Price: $8

Advance sale ends Friday, June 5 • Door price Saturday, June 6: $10

La prévente se termine le vendredi 5 juin • Prix à la porte le samedi 6 juin : 10 $

Livesteam // diffusion en direct *Until June 5 • Jusqu’au 5
$10

A link will be shared the day of // un lien sera envoyé la journée du match

Early Bird Price: $7.50

Advance sale ends Friday, June 5 • Door price Saturday, June 6: $10

La prévente se termine le vendredi 5 juin • Prix à la porte le samedi 6 juin: 10 $

TWO games. ONE pass. // DEUX matchs. UN seul accès.
$17

Early Bird Price: $13
Advance sale ends Friday, June 5 • Door price Saturday, June 6: $17

La prévente se termine le vendredi 5 juin • Prix à la porte le samedi 6 juin: 17 $


Purchase both livestream links to watch the U20 Women’s and U20 Mixed teams take on All Star teams live.

Achetez les deux liens de diffusion en direct pour regarder les équipes M20 féminine et M20 mixte affronter des équipes All Star.


*SPECIAL* Disc Flicker Team Rate
$100
This is a group ticket, it includes 30 tickets

This ticket is exclusively for teams participating at Disc Flicker only. This pass grants entry for your entire team!

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