Team Canada U20 Mixed 2026 Showcase Game // Équipe Canada M20 Mixte match d'élite

About this event
This includes 25 tickets! - 25 billets inclus
Early Bird Price: $20
Advance sale ends Friday, June 5 • Door price Saturday, June 6: $25
La prévente se termine le 5 juin • Prix à la porte le 6 juin : 25 $
14 to 18 years old - 14 à 18 ans
Early Bird Price: $15
Advance sale ends Friday, June 5 • Door price Saturday, June 6: $17
La prévente se termine le vendredi 5 juin • Prix à la porte le samedi 6 juin : 17 $
5 to 14 years old - 5 à 14 ans
Early Bird Price: $8
Advance sale ends Friday, June 5 • Door price Saturday, June 6: $10
La prévente se termine le vendredi 5 juin • Prix à la porte le samedi 6 juin : 10 $
A link will be shared the day of // un lien sera envoyé la journée du match
Early Bird Price: $7.50
Advance sale ends Friday, June 5 • Door price Saturday, June 6: $10
La prévente se termine le vendredi 5 juin • Prix à la porte le samedi 6 juin: 10 $
Early Bird Price: $13
Advance sale ends Friday, June 5 • Door price Saturday, June 6: $17
La prévente se termine le vendredi 5 juin • Prix à la porte le samedi 6 juin: 17 $
Purchase both livestream links to watch the U20 Women’s and U20 Mixed teams take on All Star teams live.
Achetez les deux liens de diffusion en direct pour regarder les équipes M20 féminine et M20 mixte affronter des équipes All Star.
This ticket is exclusively for teams participating at Disc Flicker only. This pass grants entry for your entire team!
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