Friends of the Picture Butte Bee Hive Society

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Friends of the Picture Butte Bee Hive Society

About this raffle

Tees for Tots Charity Golf Tournament Raffle

Steak Package
$20

Package Includes:

  • 2pc 36-42oz Tomahawk Steaks (45 day Dry Aged)
  • 4pc 1” New York Striploin Steaks
  • 4pc 1” Ribeye Steaks
  • 4pc 1” Filet Steaks

Courtesy of Scaleside Commodity Group


$450 Value


Single raffle entry

Ninja Slushi Machine
$20

Courtesy of GR Construction


$390 Value


Single raffle entry

Blackstone 22"Tabletop Griddle
$20

Courtesy of Grandview Cattle Feeders


$220 Value


Single raffle entry

Calaway Park Passes
$20

4 single entry passes valid in 2026 season


Courtesy of Calaway Park


$235 Value


Single raffle entry

Lethbridge Bulls Tickets
$20

12 single entry tickets for 2026 season games


Courtesy of Lethbridge Bulls


$210 Value


Single raffle entry

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