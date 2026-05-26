Tees for Tots Charity Golf Tournament Raffle

About this raffle
Package Includes:
Courtesy of Scaleside Commodity Group
$450 Value
Single raffle entry
Courtesy of GR Construction
$390 Value
Single raffle entry
Courtesy of Grandview Cattle Feeders
$220 Value
Single raffle entry
4 single entry passes valid in 2026 season
Courtesy of Calaway Park
$235 Value
Single raffle entry
12 single entry tickets for 2026 season games
Courtesy of Lethbridge Bulls
$210 Value
Single raffle entry
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