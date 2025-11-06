TEMPO - A Symphony of EDM - Silent Auction

Hosted by
Starting bid
Pink Floyd Experience Package
→ 4 Tickets to Pink Floyd Tribute + T-Shirt ($900)
PACKAGE VALUE: $930
Starting bid
Beauty & Balance Package
→ $50 EnC Beauty Studio Gift Card +
→ Body & Zen Spray Set (Bellamere Co) ($100)
PACAKGE VALUE: $150
Starting bid
Ultimate Besties Experience
→ Grinch Tree ($50)
→ 6 x Grinch Tree Workshop Passes ($400)
→ Strawberry Boots / Tigerstead Gift Card ($50)
→ Rumur VIP Table Service for 6 ($500)
PACKAGE VALUE: $1,000
Starting bid
Pamper & Relaxation Package
→ SKA City Spa Gift ($100)
→ Cozy Robe ($30)
→ EnC Beauty Studio GC ($50)
PACKAGE VALUE: $180
Starting bid
Radiance Revival Set
→ EnC Beauty Studio GC ($50)
→ K-Revival Shot - 90 Minutes ($350)
→“Bring Your Face to Life” + Lavender Spa Basket ($35)
PACKAGE VALUE: $435
Starting bid
Mind & Body Reset Package
→ Float for 2 at Float Canmore ($180)
→ EnC Beauty Studio GC ($50)
PACKAGE VALUE: $230
Starting bid
Cowboy Festival VIP Package
→ 2 x Cowboy Music Festival Stampede Chute Pass ($2,000)
→ Rumur Entourage Bottle Service for 12 ($1,000)
PACKAGE VALUE: $3,000
Starting bid
Theatre Lovers Experience
→ 2 Theatre Calgary Tickets to ANY Show ($600)
→ Two Pillars Brewery Gift Card ($20)
PACKAGE VALUE: $620
Starting bid
Virtuoso Package
→ Red Violin & Stand (Electric + Acoustic) ($2,000)
→ 2 x Violin Spa Treatments ($300)
PACKAGE VALUE: $2,300
Starting bid
Music Academy Starter Pack
→ Ukulele from Long & McQuade ($106)
→ Carson Music Academy 4 Lessons ($140)
PACKAGE VALUE: $246
Starting bid
Business & Branding Master Bundle
→ William Joseph Marketing Package ($1,500)
→ Santos Ventures Consultation ($1,000)
→ Elmer Erana Portrait Session ($500)
PACKAGE VALUE: $3,000
Starting bid
Athlete’s Edge Package
→ Signed Michael Backlund Jersey ($500)
→ ZTS 1-Month Personal Training ($300)
PACKAGE VALUE: $800
Starting bid
→ 4 x Tickets to Butterfield Acres ($80)
PACKAGE VALUE: $80
Starting bid
Move to the Beat Package
→ IllFX Training Dance Program ($200)
PACKAGE VALUE: $200
Starting bid
Elena Bushan Originals
→ Original Paintings by Elena Bushan ($500)
PACKAGE VALUE: $500
