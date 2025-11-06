Hosted by

Electronic Symphonia Ltd

About this event

TEMPO - A Symphony of EDM - Silent Auction

Another Brick in the Wall
$200

Starting bid

Pink Floyd Experience Package
→ 4 Tickets to Pink Floyd Tribute + T-Shirt ($900)


PACKAGE VALUE: $930

Glow & Flow
$50

Starting bid

Beauty & Balance Package
→ $50 EnC Beauty Studio Gift Card +

→ Body & Zen Spray Set (Bellamere Co) ($100)


PACAKGE VALUE: $150

Grinch & Groove Night
$150

Starting bid

Ultimate Besties Experience
→ Grinch Tree ($50)

→ 6 x Grinch Tree Workshop Passes ($400)

→ Strawberry Boots / Tigerstead Gift Card ($50)

→ Rumur VIP Table Service for 6 ($500)


PACKAGE VALUE: $1,000

Self-Care Symphony
$50

Starting bid

Pamper & Relaxation Package

→ SKA City Spa Gift ($100)

→ Cozy Robe ($30)
→ EnC Beauty Studio GC ($50)


PACKAGE VALUE: $180

K-Beauty Crescendo
$100

Starting bid

Radiance Revival Set
→ EnC Beauty Studio GC ($50)

→ K-Revival Shot - 90 Minutes ($350)

→“Bring Your Face to Life” + Lavender Spa Basket ($35)


PACKAGE VALUE: $435

Float into Harmony
$50

Starting bid

Mind & Body Reset Package
→ Float for 2 at Float Canmore ($180)

→ EnC Beauty Studio GC ($50)


PACKAGE VALUE: $230

Yeehaw & Bass Drop
$500

Starting bid

Cowboy Festival VIP Package
→ 2 x Cowboy Music Festival Stampede Chute Pass ($2,000)

→ Rumur Entourage Bottle Service for 12 ($1,000)


PACKAGE VALUE: $3,000

Curtain Call Due
$150

Starting bid

Theatre Lovers Experience
→ 2 Theatre Calgary Tickets to ANY Show ($600)

→ Two Pillars Brewery Gift Card ($20)


PACKAGE VALUE: $620


The Red Violin Experience
$500

Starting bid

Virtuoso Package
→ Red Violin & Stand (Electric + Acoustic) ($2,000)

→ 2 x Violin Spa Treatments ($300)


PACKAGE VALUE: $2,300

Strings & Keys Prelude
$50

Starting bid

Music Academy Starter Pack

→ Ukulele from Long & McQuade ($106)
→ Carson Music Academy 4 Lessons ($140)


PACKAGE VALUE: $246

The Power Play Package
$100

Starting bid

Business & Branding Master Bundle
→ William Joseph Marketing Package ($1,500)

→ Santos Ventures Consultation ($1,000)

→ Elmer Erana Portrait Session ($500)


PACKAGE VALUE: $3,000

Game On!
$150

Starting bid

Athlete’s Edge Package
→ Signed Michael Backlund Jersey ($500)

→ ZTS 1-Month Personal Training ($300)


PACKAGE VALUE: $800

Family Day Out Package
$20

Starting bid

→ 4 x Tickets to Butterfield Acres ($80)


PACKAGE VALUE: $80

Dance Revolution
$50

Starting bid

Move to the Beat Package
→ IllFX Training Dance Program ($200)


PACKAGE VALUE: $200

Art in Motion
$100

Starting bid

Elena Bushan Originals
→ Original Paintings by Elena Bushan ($500)


PACKAGE VALUE: $500

