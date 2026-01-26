EDAM Performing Arts Society

Hosted by

EDAM Performing Arts Society

About this event

TEST EDAM Class Card

5 Class Card
$20

Must Purchase 5 classes to activate 5 Pack Card

$20/class = $100 per card

10 Class Card
$15

Must Purchase 10 classes to activate 10 Pack Card

$15/class = $150 per card

EDAM Membership
$5

To participate in classes at EDAM, you must be a member. If you are new to EDAM, please purchase a membership. EDAM Membership is a lifetime membership (one-time $5 membership fee). Your membership includes subscription to our e-newsletter. If you would prefer not to receive emails from EDAM, please email us at: [email protected] to request to be unsubscribed.

Add a donation for EDAM Performing Arts Society

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!