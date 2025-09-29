Laurie Hawkins
Subway / Dominos Lunches November 2025 - June 2026
November 20 - Subway Turkey Sub
CA$6.75
November 20 - Subway Ham Sub
CA$6.50
November 20 - Subway Veggie Sub
CA$6
November 20 - Subway Gluten Free Bun
CA$2
November 27 - Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
November 27 - Domino's Gluten Free Pepperoni Pizza
CA$5.50
November 27 - Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
November 27 - Domino's Gluten Free Cheese Pizza
CA$5.50
December 4 - Subway Turkey Sub
CA$6.75
December 4 - Subway Ham Sub
CA$6.50
December 4 - Subway Veggie Sub
CA$6
December 11 - Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
December 11 - Domino's Gluten Free Pepperoni Pizza
CA$5.50
December 11 - Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
December 11 - Domino's Gluten Free Cheese Pizza
CA$5.50
December 18 - Subway Turkey Sub
CA$6.75
December 18 - Subway Ham Sub
CA$6.50
December 18 - Subway Veggie Sub
CA$6
January 8 - Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
January 8 - Domino's Gluten Free Pepperoni Pizza
CA$5.50
January 8 - Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
January 8 - Domino's Gluten Free Cheese Pizza
CA$5.50
January 15 - Subway Turkey Sub
CA$6.75
January 15 - Subway Ham Sub
CA$6.50
January 15 - Subway Veggie Sub
CA$6
January 15 - Subway Gluten Free Bu
CA$2
January 22 - Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
January 22 - Domino's Gluten Free Pepperoni Pizza
CA$5.50
January 22 - Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
January 22 - Domino's Gluten Free Cheese Pizza
CA$5.50
January 29 - Subway Turkey Sub
CA$6.75
January 29 - Subway Ham Sub
CA$6.50
January 29 - Subway Veggie Sub
CA$6
January 29 - Subway Gluten Free Bun
CA$2
February 5- Dominos Pepperoni Pizza
CA$5.50
February 5- Dominos Cheese Pizza
CA$5.50
February 5 -Dominos Cheese Pizza Gluten Free
CA$5.50
February 5 - Dominos Pepperoni Pizza Gluten Free
CA$5.50
February 12- Subway Turkey Sub
CA$6.75
February 12- Subway Ham Sub
CA$6.50
February 12- Subway Veggie Sub
CA$6
February 12 - Gluten Free Bun
CA$2
February 19 - Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
February 19 - Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
February 19 - Domino's Pepperoni Pizza Gluten Free
CA$5.50
February 19 - Domino's Cheese Pizza - Gluten free
CA$5.50
February 26- Subway Turkey Sub
CA$6.75
February 26- Subway Ham Sub
CA$6.50
February 26- Subway Veggie Sub
CA$6
February 26- Subway Gluten Free Bun
CA$2
March 5- Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
March 5- Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
March 5- Domino's Pepperoni Gluten Free
CA$5.50
March 5- Domino's Cheese Gluten Free
CA$5.50
March12- Subway Turkey Sub
CA$6.75
March12- Subway Ham Sub
CA$6.50
March12- Subway Veggie Sub
CA$6
March12- Subway Gluten Free bun
CA$2
March 26- Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
March 26- Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
March 26- Domino's Gluten Free Cheese Pizza
CA$5.50
March 26- Domino's Gluten Free Pepperoni Pizza
CA$5.50
April 2 - Subway Turkey Sub
CA$6.75
April 2 - Subway Ham Sub
CA$6.50
April 2 - Subway Veggie Sub
CA$6
April 2 - Subway Gluten Free Bun
CA$2
April 9- Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
April 9- Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
April 9- Domino's Cheese Gluten Free Pizza
CA$5.50
April 9- Domino's Pepperoni Gluten Free Pizza
CA$5.50
April 16 - Subway Turkey Sub
CA$6.75
April 16 - Subway Ham Sub
CA$6.50
April 16 - Subway Veggie Sub
CA$6
April 16 - Subway Gluten Free Bun
CA$2
April 23 - Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
April 23 - Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
April 23 - Domino's Gluten Free Cheese Pizza
CA$5.50
April 23 - Domino's Gluten Free Pepperoni Pizza
CA$5.50
April 30 - Subway's Turkey Sub
CA$6.75
April 30 - Subway's Ham Sub
CA$6.50
April 30 - Subway's Veggie Sub
CA$6
April 30 - Subway's Gluten Free Bun
CA$2
May 7 - Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
May 7 - Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
May 7 - Dominos Gluten Free Cheese Pizza
CA$5.50
May 7 - Dominos Gluten Free Pepperoni Pizza
CA$5.50
May 14- Subway Turkey Sub
CA$6.75
May 14- Subway Ham Sub
CA$6.50
May 14- Subway Veggie Sub
CA$6
May 14- Gluten Free Sub bun
CA$2
May 21- Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
May 21- Domino's Cheese Pizza
CA$5.50
May 21- Domino's Gluten Free CheesePizza
CA$5.50
May 21- Domino's Gluten Free Pepperoni Pizza
CA$5.50
May 28 - Subway Turkey Sub
CA$6.75
May 28 - Subway Ham Sub
CA$6.50
May 28 - Subway Veggie Sub
CA$6
May 28 - Subway Gluten Free Bun
CA$2
June 4- Domino's Cheese pizza
CA$5.50
June 4- Domino's Pepperoni Pizza
CA$5.50
June 4- Domino's Gluten Free Cheese
CA$5.50
June 4- Domino's Gluten Free Pepperoni Pizza
CA$5.50
June 11 Subway Turkey Sub
CA$6.75
June 11 -Subway Ham Sub
CA$6.50
June 11 -Subway Veggie Sub
CA$6
June 11 -Subway Gluten Free Bun
CA$2
June 18 - Dominos Pepperoni Pizza
CA$5.50
June 18 - Dominos Cheese Pizza
CA$5.50
June 18 - Gluten Free Cheese Pizza
CA$5.50
June 18 - Domino's Pizza Gluten Free Pepperoni
CA$5.50
