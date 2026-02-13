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About this event

[Test] Summer Camp 2026 - Burnaby (ages 8-12+*)

Various locations in Burnaby. We go on a different out-trip each day and meet near the out-trip of the day.

One day of camp - Burnaby
$55

One day of camp from 9-4 pm.

One week of camp (5 days) - Burnaby
$275

Select this only if you are registering for the entire week. Please ensure you have selected the MONDAY of your desired week on the calendar.

Before Care ($10 per hour)
$10

Before care is available by request between 4-6 pm at $10/hour. Select the total number of hours you would like to purchase. (Example: Before care from 4:00-5:00 pm for 5 days would be $50 = 5 Before Care tickets)

After Care ($10/hour)
$10

After care is available by request between 8-9 pm at $10/hour. Select the total number of hours you would like to purchase. (Example: Before care from 8:00-9:00 am for 5 days would be $50 = 5 After Care tickets)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!