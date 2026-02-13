[Test] Summer Camp 2026 - Burnaby (ages 8-12+*)

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About this event
One day of camp from 9-4 pm.
Select this only if you are registering for the entire week. Please ensure you have selected the MONDAY of your desired week on the calendar.
Before care is available by request between 4-6 pm at $10/hour. Select the total number of hours you would like to purchase. (Example: Before care from 4:00-5:00 pm for 5 days would be $50 = 5 Before Care tickets)
After care is available by request between 8-9 pm at $10/hour. Select the total number of hours you would like to purchase. (Example: Before care from 8:00-9:00 am for 5 days would be $50 = 5 After Care tickets)
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