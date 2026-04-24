Canadian Ethnic Studies Association

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Canadian Ethnic Studies Association

About this event

The 28th Canadian Ethnic Studies Association (CESA) Biennial Conference - October 8-10, 2026

107 Tunnel Mountain Dr

Banff, AB T1L 1H5, Canada

Faculty Members (June 1 to 30, 2026)
$480

Membres du corps enseignant

Includes meals and refreshments / Comprend les repas et les rafraîchissements

Instructors/Postdoctoral Fellows (June 1 to 30, 2026)
$300

Enseignants ou boursiers postdoctoraux d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur

Includes meals and refreshments / Comprend les repas et les rafraîchissements

Non-Academic Professionals (June 1 to 30, 2026)
$300

Professionnels non universitaires

Includes meals and refreshments / Comprend les repas et les rafraîchissements

Graduate Students (June 1 to 30, 2026)
$250

Étudiants de cycle supérieur

Includes meals and refreshments / Comprend les repas et les rafraîchissements

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