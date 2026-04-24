The 28th Canadian Ethnic Studies Association (CESA) Biennial Conference - October 8-10, 2026

About this event
Membres du corps enseignant
Includes meals and refreshments / Comprend les repas et les rafraîchissements
Enseignants ou boursiers postdoctoraux d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur
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Professionnels non universitaires
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Étudiants de cycle supérieur
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