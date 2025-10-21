Cameroonian Youth Association of Calgary

Hosted by

Cameroonian Youth Association of Calgary

About this event

The Christmas Party

520 27 Ave NE

Calgary, AB T2E 3Z3, Canada

General Admission
$30

Admission Ticket.

Bronze Table Package
$500
This is a group ticket, it includes 5 tickets

Reserved Table Package

2 Hennessy/ Bumbu

2 Red Wine

2 bottles of coke/sprite/juice

10 bottles of beer

5 Admission Tickets

Silver Table Package
$750
This is a group ticket, it includes 7 tickets

Reserved Table Package

2 Hennessy/ Bumbu

2 Red Wine

2 bottles of coke/sprite/juice

10 bottles of beer

7 Admission Tickets

Platinum Table Package (Copy)
$1,000
This is a group ticket, it includes 7 tickets

Reserved Table Package

4 Hennessy/ Bumbu

4 Red Wine

4 bottles of coke/sprite/juice

15 bottles of beer

8 Admission Tickets

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