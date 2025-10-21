The Christmas Party

Bronze Table Package $500

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Reserved Table Package 2 Hennessy/ Bumbu 2 Red Wine 2 bottles of coke/sprite/juice 10 bottles of beer 5 Admission Tickets Reserved Table Package 2 Hennessy/ Bumbu 2 Red Wine 2 bottles of coke/sprite/juice 10 bottles of beer 5 Admission Tickets More details...