The Christmas Party

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Admission Ticket.
Reserved Table Package
2 Hennessy/ Bumbu
2 Red Wine
2 bottles of coke/sprite/juice
10 bottles of beer
5 Admission Tickets
Reserved Table Package
2 Hennessy/ Bumbu
2 Red Wine
2 bottles of coke/sprite/juice
10 bottles of beer
7 Admission Tickets
Reserved Table Package
4 Hennessy/ Bumbu
4 Red Wine
4 bottles of coke/sprite/juice
15 bottles of beer
8 Admission Tickets
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