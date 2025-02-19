Hosted by

The Swift Current Child Care Centre

About this event

Sales closed

The SCCCC’s 3rd Online Auction

Pick-up location

287 13 Ave NE, Swift Current, SK S9H 2V8, Canada

Item # 1 - M18 FUEL 2-Tool Combo Kit + 3 Hats
$60

Starting bid

•DONATED BY: True North Masonry & Tile •VALUED AT: $598.00 + taxes
Item # 2 - Urban Roots Bundle
$10

Starting bid

•INCLUDES: $35 Gift Certificate for Services + Kevin Murphy Jet Setter Mini Products with Bag •DONATED BY: Urban Roots Hair Studio •VALUED AT: $104.00
Item # 3 - Beauty Basket
$30

Starting bid

•INCLUDES: Sun Protection, After-Sun Milk, #Hairgoal Booster Shots, Texturizing Spray, Shower Gel, Clarity Lotion, Thermal Spring Water, Replenishing Cleansing Oil, Moisture Boosting Cream, Hydrating Lotion, Purifying Foaming Gel, Micellar Water, Vitamin C10 Serum + Perfume •DONATED BY: Shoppers Drug Mart Swift Current •VALUED AT: Approx $300.00
Item # 4 - Stark & Marsh Bundle
$5

Starting bid

•INCLUDES: Lunch Bag, 2x Mugs + Sleeve of Golf Balls •DONATED BY: Stark & Marsh Swift Current •VALUED AT: Approx $50.00
Item # 5 - Yamaha MusicCast 20 Speaker
$35

Starting bid

•DONATED BY: Voth’s Brandsource •VALUED AT: $349.99 + taxes
Item # 6 - Yamaha MusicCast 50 Speaker
$70

Starting bid

•DONATED BY: Voth’s Brandsource •VALUED AT: $699.95 + taxes
Item # 7 - 22Fresh Hoodie
$10

Starting bid

•SIZE: Large •DONATED BY: SaskPower •VALUED AT: $110.00
Item # 8 - 1 Night Stay at The Villa in Medicine Hat
$10

Starting bid

•DONATED BY: Golden West & Homefield •VALUED AT: $104.00
Item # 9 - Carhartt Hoodie
$5

Starting bid

•SIZE: Large •DONATED BY: MacMor Industries •VALUED AT: $55 + taxes
Item # 10 - Herschel Duffle Bag
$15

Starting bid

•DONATED BY: Innovation Federal Credit Union •VALUED AT: $175.00
Item # 11 - Framed Picture
$10

Starting bid

•DONATED BY: Speedy Creek Sign Shop
Item # 12 - Crayola Bouncy House Rental
$20

Starting bid

•INCLUDES: 3 Day Rental •DONATED BY: Grasslands Events •VALUED AT: $180.00
Item # 13 - Family Admission + 2x $10 Concession Vouchers item
Item # 13 - Family Admission + 2x $10 Concession Vouchers
$5

Starting bid

•DONATED BY: Clearwater Drive In •VALUED AT: Approx $75.00
Item # 14 - Family Admission + 2x $10 Concession Vouchers
$5

Starting bid

•DONATED BY: Clearwater Drive In •VALUED AT: Approx $75.00
Item # 15 - 4 x $25 Gift Certificates to Pioneer Coop
$10

Starting bid

•DONATED BY: Pioneer Coop •VALUED AT: $100.00
Item # 16 - Home Inn & Suites Package
$10

Starting bid

•INCLUDES: $100 Gift Certificate to Home Inn & Suites + Stuffed Animal •DONATED BY: Home Inn & Suites Swift Current •VALUED AT: Approx $125.00
Item # 17 - Lucky Charlie's Room Rental
$10

Starting bid

•DONATED BY: Lucky Charlie's Irish Pub & Pool •VALUED AT: $105.00
Item # 18 - Lucky Charlie's Room Rental
$10

Starting bid

•DONATED BY: Lucky Charlie's Irish Pub & Pool •VALUED AT: $105.00
Item # 19 - 2 Pillows
$5

Starting bid

•DONATED BY: 40 Winks Sleep Shop •VALUED AT: $78.00
Item # 20 - Spring Detail Package
$30

Starting bid

•INCLUDES: Complete Exterior Wash, Shammy, Interior Clean + Vacuum •DONATED BY: Plewis Automotive Group •VALUED AT: $300.00
Item # 21 - Gluten Free Dry Mixes
$10

Starting bid

•INCLUDES: Fudgy Brownies, Vanilla Cupcakes, Crispy Batter, Jalapeno Cheddar Cornbread + Drop Biscuits •DONATED BY: Dreams Gluten Free Baking
Item # 22 - 2 x $25 Gift Certificates to Original Joe’s
$5

Starting bid

•DONATED BY: Original Joe's Swift Current •VALUED AT: $50.00
Item # 23 - Whiteridge Oasis Luggage
$15

Starting bid

•DONATED BY: SaskTel •VALUED AT: Approx $175.00
Item # 24 - Prairie Soul Items
$5

Starting bid

•INCLUDES: Suncatcher Window Cling, Prairie Lily Keychain, Hair Claw •DONATED BY: Prairie Soul •VALUED AT: $42.00
Item # 25 - Yeti Bundle
$15

Starting bid

•INCLUDES: Yeti Wine Bottle Tumbler, 2- Yeti Wine Tumblers •DONATED BY: Wallace Construction •VALUED AT: $170.00 + taxes
Item # 26 - 10 Class Pass at Karma Yoga Studio
$10

Starting bid

•DONATED BY: Karma Yoga Studio •VALUED AT: $100.00
Item # 27 - Trophy Towne Basket
$15

Starting bid

•DONATED BY: Trophy Towne & Engraving •VALUED AT: $150.00
Item # 28 - $50 Gift Certificate to Indiana Makeup
$5

Starting bid

Can be used towards makeup lesson or application •DONATED BY: Indiana Makeup Collective •VALUED AT: $50.00
Item # 29 - Tumbler + Pickle Ball Set
$5

Starting bid

•DONATED BY: SaskEnergy •VALUED AT: Approx $60.00
Item # 30 - Sputtergotch Gift Basket
$25

Starting bid

•INCLUDES: Disney Lego Set, Sea Monkey Ocean Zoo, 2x Card Games, Keychain, Hide N Squeak Game, Needoh Nice Cube, Toy Truck, Candy, Baby Shark Toy •DONATED BY: Anchor Dental •VALUED AT: $250.00
Item # 31 - Diamond Energy Bundle
$10

Starting bid

•INCLUDES: Sweater, Hat, Bottle of Spiced Rum *Must be 19+ years of age to purchase* •DONATED BY: Diamond Energy Services
Item # 32 - Tineco iFloor 3 Cordless Wet/Dry Vacuum
$40

Starting bid

•VALUED AT: $429.99 + taxes
Item # 33 - Baked Goodies
$5

Starting bid

•INCLUDES: 12 Summer Themed Sugar Cookies + 6 Pieces of Fudge •DONATED BY: Never Ending Cravings •VALUED AT: $37.00
Item # 34 - Gift Certificate for 4 Hour Clean
$15

Starting bid

•DONATED BY: Rise and Shine Cleaning Company •VALUED AT: $140.00
Item # 35 - Hoodie + Cookbook
$5

Starting bid

•SIZE: Large •DONATED BY: The Swift Current Child Care Centre •VALUED AT: $60.00
Item # 36 - $100 Original Joe's Gift Certificate
$10

Starting bid

•DONATED BY: Brad Bakken Enterprises •VALUED AT: $100.00
Item # 37 - $100 Original Joe's Gift Certificate
$10

Starting bid

•DONATED BY: Brad Bakken Enterprises •VALUED AT: $100.00
Item # 38 - 9R 640 Tractor
$30

Starting bid

•Prestige Collection 1/16 Die-cast •DONATED BY: Bray Mullin •VALUED AT: $293.00 + taxes
Item # 39 - 612R Sprayer + X9 1000 Combine
$20

Starting bid

•Prestige Collection 1/64 Die-cast + 1/32 Die-cast •DONATED BY: Bray Mullin •VALUED AT: $239.00 + taxes
Item # 40 - Inflatable Water Slide Bouncy Castle
$40

Starting bid

•DONATED BY: Johnston Ag Enterprises •VALUED AT: $412.99 + taxes
Item # 41 - Hat + Toque
$5

Starting bid

•DONATED BY: Swift Hockey Co •VALUED AT: $65.00
Item # 42 - Oil Change at Action Auto Repair
$5

Starting bid

•INCLUDES: 1 Free Oil Change on car/light truck. Max 5 liters of 5w30 or 5w20oil. Synthetic oil, additional filters, and fluids will be extra •DONATED BY: Action Auto Repair •VALUED AT: $75.00
Item # 43 - Sweater + Cookbook
$5

Starting bid

•SIZE: Extra Large •DONATED BY: The Swift Current Child Care Centre •VALUED AT: $60.00
Item # 44 - For Living Bluebay Outdoor Fire Pit Table
$35

Starting bid

•VALUED AT: $369.99 + taxes
Item # 45 - Oil Change at Action Auto Repair
$5

Starting bid

•INCLUDES: 1 Free Oil Change on car/light truck. Max 5 liters of 5w30 or 5w20oil. Synthetic oil, additional filters, and fluids will be extra •DONATED BY: Action Auto Repair •VALUED AT: $75.00
Item # 46 - Simoniz 2700 PSI Electric Pressure Washer
$45

Starting bid

•DONATED BY: 4 North Farms Ltd •VALUED AT: $449.99 + taxes
Item # 47 - Tracy's Famous Carrot Cake
$5

Starting bid

•DONATED BY: Tracy Barton/The Swift Current Child Care Centre •VALUED AT: Priceless
Item # 48 - Bushnell Wingman 2 GPS Speaker
$20

Starting bid

•DONATED BY: PureChem Services •VALUED AT: $200.00 + taxes

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!