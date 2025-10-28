Congregation Beit Tikvah of Ottawa
The Shabbat Project Kiddush Lunch
15 Chartwell Ave
Ottawa, ON K2G 4K3, Canada
Shabbat Project Lunch Sponsor Gold
CA$180
Shabbat Luncheon
Shabbat Luncheon
seeMoreDetailsMobile
add
Shabbat Project Lunch Sponsor Silver
CA$118
Shabbat Luncheon
Shabbat Luncheon
seeMoreDetailsMobile
add
Shabbat Project Lunch Sponsor Bronze
CA$72
Shabbat Luncheon
Shabbat Luncheon
seeMoreDetailsMobile
add
Shabbat Project Lunch - SUGGESTED DONATION
CA$25
Shabbat Luncheon
Shabbat Luncheon
seeMoreDetailsMobile
add
Free Luncheon Registration
free
Shabbat Luncheon
Shabbat Luncheon
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout