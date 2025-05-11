eventClosed

The Women's Centre of Halton's Silent Auction

1515 Rebecca St, Oakville, ON L6L 5G8, Canada

Trattoria Timone Ristorante Italia - $75 Gift Card
Trattoria Timone Ristorante Italia - $75 Gift Card
CA$50

Enjoy authentic Italian cuisine at Trattoria Timone Ristorante Italia, a beloved family-owned Oakville restaurant known for handcrafted dishes, premium ingredients, and exceptional service. This culinary gem has been a local favourite for over 30 years Location: 2091 Winston Park Dr, Oakville, ON L6H 6P5
60-minute Relaxation Massage in a Salt Cave
60-minute Relaxation Massage in a Salt Cave
CA$140

This relaxation massage treatment is a beautiful way to bask in the ambiance while enjoying the benefits of halotherapy in Zenbar Healing Studio’s relaxing salt cave. Combine the healing effects of massage and halotherapy in this calming, holistic treatment with a non-registered therapist. Location: 487 Cornwall Rd #9, Oakville, ON L6J 7S8
30-minute Registered Massage Therapy Session (1 of 2)
CA$70

Unwind with a 30-minute massage therapy session from a Registered Massage Therapist at Oakville Massage and Wellness Clinic. Ideal for relieving tension, reducing stress, and supporting overall well-being, this session offers the perfect reset for body and mind. Location: 77 John St Suite 201, Oakville, ON L6K 3W3
30-minute Registered Massage Therapy Session (2 of 2)
CA$70

Unwind with a 30-minute massage therapy session from a Registered Massage Therapist at Oakville Massage and Wellness Clinic. Ideal for relieving tension, reducing stress, and supporting overall well-being, this session offers the perfect reset for body and mind. Location: 77 John St Suite 201, Oakville, ON L6K 3W3
30-minute Intro Pilates at Oakville Wellness Clinic
CA$35

Enjoy a 30-minute introductory Pilates session at the Oakville Massage & Wellness Clinic. This welcoming clinic has been serving the community and improving health since 1999, blending Eastern and Western practices to care for both mind and body. Led by compassionate and experienced professionals, this session is the perfect way to improve strength, flexibility, and overall wellness in a calming, supportive environment. Location: 77 John St Suite 201, Oakville, ON L6K 3W3
30-minute Counselling session at Oakville Wellness Clinic
CA$80

Take the first step toward mental and emotional wellness with a 30-minute counselling session at the Oakville Massage & Wellness Clinic. Serving the community since 1999, the clinic takes a holistic, East-meets-West approach to health—caring for both mind and body. This session offers a supportive, confidential space to explore challenges, reduce stress, and build resilience with the help of an experienced, compassionate professional. Location: 77 John St Suite 201, Oakville, ON L6K 3W3
60-Minute Acupuncture Session at Oakville Wellness Clinic
CA$105

Experience the healing benefits of acupuncture with a 60-minute session at the Oakville Massage & Wellness Clinic. Serving the community since 1999, the clinic embraces an East-meets-West approach to wellness, supporting both physical and emotional health. This personalized session can help relieve pain, reduce stress, and restore balance—all in the care of experienced, compassionate practitioners. Location: 77 John St Suite 201, Oakville, ON L6K 3W3
60-minute Chiropractic Assessment & Treatment
CA$110

Realign and recharge with a 60-minute chiropractic assessment and treatment at the Oakville Massage & Wellness Clinic. Serving the community since 1999, the clinic takes a holistic approach to care to improve your health. This session includes a thorough evaluation and hands-on treatment to help relieve pain, improve mobility, and support long-term spinal health in a welcoming, professional setting. Location: 77 John St Suite 201, Oakville, ON L6K 3W3
Serenity Package: Facial & 60-minute Relaxation Massage
CA$200

Treat yourself to the Serenity Package: a rejuvenating deep cleansing facial paired with a 60-minute relaxation massage at Solterra Spa & Wellness Center. Known for its intimate, holistic approach, Solterra uses natural, organic products to refresh your skin and soothe your body. It's the perfect escape to relax, restore, and feel your best. *Expires February 20th, 2026* Location: 181 Main Street East, Mill St #6, Milton, ON L9T 1N7
1 Month of Kids' Swim Lessons at Goldfish Swim
CA$145

Enjoy 1 month of weekly group swim lessons (4 total) at Goldfish Swim School—plus a waived membership fee! Designed for children ages 4 months and up, Goldfish offers a fun, safe, and nurturing environment with expert instructors and state-of-the-art indoor facilities to help kids build confidence in the water. *Expires June 26, 2026* Location: 1130 Eighth Line Unit 17, Oakville, ON L6H 2R4
Pet portrait photography session at Artage
CA$750

Looking to add a piece of fine customized art to your home? Capture your pet in a priceless masterpiece that is a treasured addition to your home. Get a pet portrait done by Artage. The final result of the portrait painting is a family heirloom to be passed on for generations. Includes one luxury portrait sitting and a 10” fine art portrait. Expires December 26th but can be extended via email Location: 2261 Royal Windsor Dr A, Mississauga, ON L5J 1K5
10 Classes at Power Yoga Oakville
CA$220

Welcome to Power Yoga Canada Oakville! Our yoga classes are all levels and we encourage you to jump in and join the transformation that is happening in our hot room. Together we flow, strengthen, sweat, release and rinse our bodies and awaken our spirits. Enjoy 10 yoga classes at any of our Oakville locations. *Valid for 12 months after registration Location: 485 Trafalgar Rd, Oakville, ON L6J 7Z5
$100 Gift Certificate at Mye Japanese Restaurant
CA$80

$100 Gift Certificate at Mye Japanese Restaurant Dine at Mye Japanese Restaurant. Executive chef Motoaki Aoki opened Mye’s, Oakville's first Japanese restaurant, in October 1980. Born and raised in Tokyo, Japan, Motoaki brought with him his passion for both sophisticated and homegrown flavours. Today Mye is renowned for serving among the freshest and most appetizing Japanese cuisine to be found across Canada. *Expires August 31st, 2026 Location: 360 Dundas St E, Oakville, ON L6H 6Z9
Family Game Night Basket (1/3) item
Family Game Night Basket (1/3)
CA$80

The perfect games night set, complete with games, puzzles, snacks and more. A great way to get together and spend time with family and friends. There is something in here for everyone to enjoy! Included in the set: Pictionary Puzzles Uno flip Popcorn bucket Box of popcorn
Family Game Night Basket (2/3) item
Family Game Night Basket (2/3)
CA$80

The perfect games night set, complete with games, puzzles, snacks and more. A great way to get together and spend time with family and friends. There is something in here for everyone to enjoy! Included in the set: Play doh Polly pocket Family charades Popcorn buckets Box of Popcorn
Family Game Night Basket (3/3) item
Family Game Night Basket (3/3)
CA$80

The perfect games night set, complete with games, puzzles, snacks and more. A great way to get together and spend time with family and friends. There is something in here for everyone to enjoy! Included in the set: Bracelet making 4 books Popcorn buckets Box of Popcorn Deck of cards
3 Personal Training Sessions + Consult at Nova Health Club
CA$300

Kickstart your fitness journey with the gift of health from Nova Health Club! This package includes a personalized consultation and three 1-on-1, hour-long training sessions tailored to your goals. Perfect for all fitness levels in a supportive, expert-led environment. *Expires December 31st, 2025 Location: 298 Randall St, Oakville, ON L6J 0G2
Set of 4 Framed Watercolour Landscape Paintings item
Set of 4 Framed Watercolour Landscape Paintings
CA$50

Bring the beauty of nature into your home with this stunning set of four original watercolor landscape paintings. Each piece captures a unique season or time of day, from golden sunsets to peaceful fields and starlit skies. Delicately framed and ready to hang, these artworks add a calming, natural touch to any space. Perfect for art lovers or anyone looking to brighten their walls with serene, handmade charm. Frame Dimensions: 8x10 inches
Ocean Canvas Print item
Ocean Canvas Print
CA$200

Immerse yourself in the calm of open water with this vivid canvas print showcasing the view from beneath a crystal-clear sea. A stunning piece that brings tranquility and depth to any space. Canvas Dimensions: 20x40 inches
Framed Black and White Photograph item
Framed Black and White Photograph
CA$200

Add a bold, modern edge to your space with this striking black and white framed photograph. Its dramatic contrast and minimalist style make it a standout piece for contemporary interiors. Perfect for entryways, home offices, or living rooms. Frame Dimensions: 24.5x36.5 inches
Black Ottoman with Storage
CA$200

This black faux leather storage ottoman is a practical and stylish addition to any room. It offers extra seating or a comfy footrest, while the hidden storage inside is great for keeping blankets, pillows, or other items neatly tucked away. Its clean design fits well in bedrooms, living rooms, or entryways. Size: 15"D x 43"W x 15"H
60-minute Functional Breathing Workshop
CA$90

Are you curious about breathwork and how to implement it into your life? This one-on-one, 60 minute workshop will give you a fundamental understanding of the science of breathing, and how it relates to stress, anxiety, performance, and self-awareness. Through breathwork practices, learn optimal/functional breathing habits to help in all areas of your life. This session can be conducted virtually or in-person. Location: 88 Nelson St, Oakville, ON L6L 3H8
Two Movie Tickets for Film.ca Cinemas Oakville (1 of 2)
CA$35

Enjoy a night out with two movie tickets! Whether it’s a blockbuster or a cozy rom-com, treat yourself or someone special to a big-screen experience. Film.ca Cinemas Oakville shows new movies, art films & cult classics & has a colourful snack bar. Perfect for a fun date night or a relaxing evening with a friend. *Expires October 31st, 2025 Location: 171 Speers Rd, Oakville, ON L6K 3W8
Two Movie Tickets for Film.ca Cinemas Oakville (2 of 2)
CA$35

Enjoy a night out with two movie tickets! Whether it’s a blockbuster or a cozy rom-com, treat yourself or someone special to a big-screen experience. Film.ca Cinemas Oakville shows new movies, art films & cult classics & has a colourful snack bar. Perfect for a fun date night or a relaxing evening with a friend. *Expires October 31st, 2025 Location: 171 Speers Rd, Oakville, ON L6K 3W8
Toronto Street Car Art Print
CA$100

Brighten up your space with this bold cityscape print. It captures the energy of downtown Toronto with a classic red streetcar at its heart—ideal for urban art lovers. By: Jessica Designs Dimensions: 11x14 inches
Café Oranje Street Scene Art Print
CA$100

This charming and colourful print celebrates local shops and community charm. Perfect for book and coffee lovers alike. By: Jessica Designs Dimensions: 11x14 inches
Paris & Peonies Art Print
CA$100

This romantic and dreamy print blends soft pink florals with the iconic Eiffel Tower. A beautiful piece for travel enthusiasts or floral art fans. By: Jessica Designs Dimensions: 11x14 inches
Mountain Landscape Art Print
CA$100

Bring some serenity to your space with this vibrant landscape that captures the natural beauty of mountain peaks and forest views. By: Jessica Designs Dimensions: 11x14 inches
A Winter's Stroll Art Print
CA$100

This print is a beautiful mix of stillness and motion. A striking winter scene featuring a figure in red brings warmth and contrast to a quiet snowfall. By: Jessica Designs Dimensions: 11x14 inches
Gourmia's 8-Qt. Digital Air Fryer
CA$100

Gourmia’s 8-Qt. Digital Air Fryer does a lot more than just “fry” your favourite food oil-free. With temperatures reaching up to 450°F, your meals will cook quickly, evenly, and crisply. 7 One-Touch Cooking Functions eliminate guesswork, so you can cook a variety of foods with a simple tap. A viewing window and internal light let you monitor your food at a glance. Just place all removable parts in the dishwasher for hassle-free cleanup.
Coffee Break Gift Basket item
Coffee Break Gift Basket
CA$120

Take a moment to unwind with this cozy gift basket. It includes two stylish Starbucks tumblers, a bag of premium Starbucks coffee, a tin of biscuits, and a beautiful painting to brighten your space. Perfect for sharing a relaxing break or gifting someone a little everyday luxury.
Black Starbucks Tumbler & Altuzarra Sunglasses Set item
Black Starbucks Tumbler & Altuzarra Sunglasses Set
CA$120

Stay cool and stylish with this sleek summer-ready set. It includes a matte black Starbucks tumbler—perfect for keeping your drinks cold on the go—and a pair of designer Altuzarra aviator sunglasses, complete with a protective case. A chic and practical duo for everyday use or weekend adventures.
Inspirational Wall Art & Stunning Spreads Cookbook Bundle item
Inspirational Wall Art & Stunning Spreads Cookbook Bundle
CA$55

This uplifting bundle includes a beautifully designed wall sign—perfect for brightening up any space. It’s paired with Stunning Spreads Cookbook, which offers more than 75 approachable appetizers paired with a variety of simple, seasonal cocktails that are sure to be the showstopper at your next gathering. Wall Art Dimensions: 13x37 inches
Inspirational Wall Art & Sorella Cookbook Bundle item
Inspirational Wall Art & Sorella Cookbook Bundle
CA$55

Bring warmth and creativity into your home with this unique bundle. It includes a bold, typographic wall sign—perfect for an office, kitchen, or entryway. The cookbook contains 100 recipes for bold, gutsy, comforting dishes inspired by the flavors of Northern Italy, from the acclaimed Manhattan restaurant Sorella, co-owned and operated by rising star chef Emma Hearst. Wall Art Dimensions: 13x37 inches
Mermaid Starbucks Tumbler & Altuzarra Sunglasses Set item
Mermaid Starbucks Tumbler & Altuzarra Sunglasses Set
CA$120

Add a splash of style to your day with this vibrant tumbler and sunglasses combo. The set includes a whimsical, mermaid-themed Starbucks tumbler—perfect for keeping your drinks cool—and a pair of chic Altuzarra aviator sunglasses with a protective case. A cute and practical duo for summer outings, beach days, or everyday adventures.
L’Occitane Bestsellers Gift Set item
L'Occitane Bestsellers Gift Set
CA$80

Indulge in luxury with this beautifully curated L’Occitane gift set featuring their most-loved products. This pampering collection includes the iconic Shea Butter Hand Cream, nourishing Almond Shower Oil, and extra-gentle Shea Lavender Soap—perfect for softening, soothing, and elevating your daily routine. Thoughtfully packaged and rich in natural ingredients, this set makes a perfect gift or a treat for yourself.
Body and Soul Day Spa - $230 Gift Card
CA$200

Treat yourself or a loved one to the ultimate in relaxation and rejuvenation with a $230 gift card to Body & Soul Day Spa in Mississauga. For over 30 years, this luxurious three-level sanctuary has been a trusted destination for holistic beauty and wellness. Choose from a wide range of treatments—including facials, massages, spa packages, and advanced med spa services—all delivered with expert care in a calming, elegant setting. A perfect gift for anyone in need of restorative self-care. Location: 214 Queen St S, Mississauga, ON L5M 1X4
Museums of Burlington Family Pass
CA$50

Enjoy a family visit (up to 2 adults and 4 children) to your choice of the Joseph Brant Museum or Ireland House Museum. Discover Burlington’s rich history through engaging exhibits, interactive programs, and immersive experiences—from modern galleries to heritage homes with costumed interpreters. A fun and educational outing for the whole family! Joseph Brant Museum Location: 1240 North Shore Blvd E, Burlington, ON L7S 2L7 Ireland House Museum Location: 2168 Guelph Line, Burlington, ON L7P 3G4
Lululemon & Starbucks Summer Essentials Set item
Lululemon & Starbucks Summer Essentials Set
CA$200

Stay stylish and sun-ready with this curated summer essentials set! It includes a Lululemon visor, nano pouch, and knit hair ties—perfect for active days or casual outings—along with chic Bailey Nelson sunglasses and a vibrant Starbucks mermaid water bottle to keep you hydrated. A fun and functional collection ideal for warm-weather adventures.
Starbucks Reusable Hot Cups – Set of 6 item
Starbucks Reusable Hot Cups – Set of 6
CA$20

Sip in style with this colorful set of 6 reusable Starbucks hot cups. Each 16 oz cup is a different colour and comes with its own lid —perfect for your morning coffee or tea on the go. A fun and eco-friendly gift for any Starbucks lover!
Starbucks Coffee & Tumbler Gift Set item
Starbucks Coffee & Tumbler Gift Set
CA$30

Fuel your day with this Starbucks gift set featuring a 1 lb bag of Sumatra whole bean coffee and a sleek, orange stainless steel tumbler. Perfect for coffee lovers who enjoy rich brews on the go. A great gift for your favourite caffeine enthusiast—or yourself!
Starbucks Coffee & Tumblers Set item
Starbucks Coffee & Tumblers Set
CA$65

Enjoy a true Starbucks experience at home with this curated set featuring a 1 lb bag of Pike Place medium roast coffee, a sleek green stainless steel tumbler, and a matching insulated mug. With rich notes of cocoa and toasted nuts, this set is perfect for coffee lovers.
Hydrangeas in Blue – Original Painting by Barbara Chapman item
Hydrangeas in Blue – Original Painting by Barbara Chapman
CA$100

This original floral painting by local Oakville artist Barbara Chapman beautifully captures the delicate elegance of hydrangeas in soft, atmospheric tones. Influenced by the natural world and the shifting moods of coastal landscapes and skies, Barbara brings a sense of serenity and depth to each piece. A timeless addition to any art collection or home décor space. Dimensions: 12 x 12 inches
Skincare & Glow Essentials Gift Set item
Skincare & Glow Essentials Gift Set
CA$50

Treat yourself to a radiant skincare routine with this curated beauty bundle. Featuring top picks for hydration, sun protection, and prep, this set is ideal for anyone who loves to treat their skin with a little extra care. Included in the set: - Laneige Water Bank Hydration gift set - 15 mL e.l.f. Power Grip Primer - 10 mL Supergoop Everyday SPF 50 sunscreen - 2 nourishing sheet face masks
10-Class Pass to SpinCo Oakville
CA$180

Get energized with 10 rhythm-based spin classes at SpinCo Oakville. These 50-minute, full-body workouts are designed to challenge and inspire—set to music, powered by community, and open to all fitness levels. Whether you're a seasoned rider or new to spin, this pass is your ticket to high-intensity motivation and serious sweat. Location: 229 Lakeshore Rd E, Oakville, ON L6J 1H7
Art Sketchbook & Markers item
Art Sketchbook & Markers
CA$25

Unleash your imagination with this artistic bundle! This set includes a premium 78-sheet Ohuhu Marker Pad Sketchbook (8.3" x 11.7")—perfect for markers, pens, or pencils—paired with a 10-pack of Crayola Classic Colour Markers. Whether you're a budding artist or just love to doodle, this vibrant combo offers hours of creative expression for all ages.
Hand & Stone Spa Skincare Bundle and Facial
CA$425

Treat yourself to the ultimate self-care experience with this luxurious skincare basket! Featuring top-rated Dermalogica products and a gift card for one of Hand & Stone Spa’s ‘Exceptional Facials’, this bundle is designed to refresh, restore, and rejuvenate. Includes: - Dermalogica skincare essentials - Hand & Stone Spa Burlington gift card for an Exceptional Facial of your choice - Hand & Stone Spa mug Location: 491 Appleby Line, Burlington, ON L7L 2Y1
Clinique Beauty Essentials Set item
Clinique Beauty Essentials Set
CA$40

Pamper yourself or someone special with this luxurious Clinique travel set, featuring all the skincare and beauty must-haves in a stylish rose gold quilted pouch. This bundle includes a hydrating moisturizer, cleansing lotion, face wash, eyeliner, mascara, and the iconic black honey lipstick. The mini set is perfect for refreshing your routine at home or on the go.
5 Counselling Sessions at Healing Pathways Counselling (1/2) item
5 Counselling Sessions at Healing Pathways Counselling (1/2)
CA$500

Prioritize your mental well-being with five individual counselling sessions offered by Alessia Zita, Registered Psychotherapist at Healing Pathways Counselling in Oakville. This package provides a supportive space to explore personal growth, relationships, or life transitions. Location: 1060 Speers Rd #213B, Oakville, ON L6L 2X4 *Sessions preferably used in 2025. Sessions can be virtual or in-person.
5 Counselling Sessions at Healing Pathways Counselling (2/2) item
5 Counselling Sessions at Healing Pathways Counselling (2/2)
CA$500

Prioritize your mental well-being with five individual counselling sessions offered by Sara Gendy, Registered Psychotherapist at Healing Pathways Counselling in Oakville. This package provides a supportive space to explore personal growth, relationships, or life transitions. Location: 1060 Speers Rd #213B, Oakville, ON L6L 2X4 *Sessions preferably used in 2025. Sessions can be virtual or in-person.
Summer Style & Sweet Treats Bundle item
Summer Style & Sweet Treats Bundle
CA$120

Includes: 2 summer dresses (size XL), 1 hand bag, 1 pair of summer slippers (size 10), and 1 bag of chocolate pretzels
Power Yoga Canada - 1 Year Online Membership item
Power Yoga Canada - 1 Year Online Membership
CA$350

Enjoy a full year of unlimited access to Power Yoga Canada’s online Zoom classes. Practice anytime, anywhere with expert-led sessions designed to energize, challenge, and ground you—no matter your level.
Aura and Chakra Alignment Session - HealinWithin item
Aura and Chakra Alignment Session - HealinWithin
CA$100

Experience a 1-hour Aura and Chakra Alignment session at HealinWithin Oakville. This restorative energy session is designed to clear blockages, restore balance, and realign your energetic field—leaving you feeling grounded, refreshed, and renewed. *Session can be in-person or virtual* Location: 2228 Fourth Line, Oakville, ON L6M 3S9
Bailey Nelson Sunglasses (1/9) item
Bailey Nelson Sunglasses (1/9)
CA$100

Elevate your look with these stylish Bailey Nelson sunglasses. Featuring UV protection and timeless design, they're the perfect accessory for sunny days and everyday wear.
Bailey Nelson Sunglasses (2/9) item
Bailey Nelson Sunglasses (2/9)
CA$100

Elevate your look with these stylish Bailey Nelson sunglasses. Featuring UV protection and timeless design, they're the perfect accessory for sunny days and everyday wear.
Bailey Nelson Sunglasses (3/9) item
Bailey Nelson Sunglasses (3/9)
CA$100

Elevate your look with these stylish Bailey Nelson sunglasses. Featuring UV protection and timeless design, they're the perfect accessory for sunny days and everyday wear.
Bailey Nelson Sunglasses (4/9) item
Bailey Nelson Sunglasses (4/9)
CA$100

Elevate your look with these stylish Bailey Nelson sunglasses. Featuring UV protection and timeless design, they're the perfect accessory for sunny days and everyday wear.
Bailey Nelson Sunglasses (5/9) item
Bailey Nelson Sunglasses (5/9)
CA$100

Elevate your look with these stylish Bailey Nelson sunglasses. Featuring UV protection and timeless design, they're the perfect accessory for sunny days and everyday wear.
Bailey Nelson Sunglasses (6/9) item
Bailey Nelson Sunglasses (6/9)
CA$100

Elevate your look with these stylish Bailey Nelson sunglasses. Featuring UV protection and timeless design, they're the perfect accessory for sunny days and everyday wear.
Bailey Nelson Sunglasses (7/9) item
Bailey Nelson Sunglasses (7/9)
CA$100

Elevate your look with these stylish Bailey Nelson sunglasses. Featuring UV protection and timeless design, they're the perfect accessory for sunny days and everyday wear.
Bailey Nelson Sunglasses (8/9) item
Bailey Nelson Sunglasses (8/9)
CA$100

Elevate your look with these stylish Bailey Nelson sunglasses. Featuring UV protection and timeless design, they're the perfect accessory for sunny days and everyday wear.
Bailey Nelson Sunglasses (9/9) item
Bailey Nelson Sunglasses (9/9)
CA$100

Elevate your look with these stylish Bailey Nelson sunglasses. Featuring UV protection and timeless design, they're the perfect accessory for sunny days and everyday wear.
Toronto Blue Jays Fan Set item
Toronto Blue Jays Fan Set
CA$50

Show off your team pride with this Toronto Blue Jays drinkware set, perfect for any baseball enthusiast! Includes a 2 oz shot glass, a 15.5 oz beer glass, and a sleek 4 oz stainless steel flask—each featuring the iconic Blue Jays logo. Great for game day or gifting!
Toronto Raptors Fan Set item
Toronto Raptors Fan Set
CA$50

Show off your team pride with this Toronto Raptors drinkware set, perfect for any basketball enthusiast! Includes a 2 oz shot glass, a 15.5 oz beer glass, and a sleek 4 oz stainless steel flask—each featuring the iconic Raptors logo. Great for game day or gifting!
Toronto Maple Leafs Fan Set item
Toronto Maple Leafs Fan Set
CA$50

Show off your team pride with this Toronto Maple Leafs drinkware set, perfect for any hockey enthusiast! Includes a 2 oz shot glass, a 15.5 oz beer glass, and a sleek 4 oz stainless steel flask—each featuring the iconic Maple Leafs logo. Great for game day or gifting!
Caudalie 3-Step Glowing Skin Set item
Caudalie 3-Step Glowing Skin Set
CA$40

Treat your skin to radiance with this Caudalie skincare trio, featuring the Vinopure Skin Perfecting Serum (10 mL), Vinoperfect Radiance Serum (10 mL), and Premier Cru The Eye Cream (5 mL). This luxurious routine is designed to target blemishes, brighten complexion, and de-puff under-eyes—your ultimate path to a glowing, refreshed look.
Sephora Fragrance Discovery Kit item
Sephora Fragrance Discovery Kit
CA$30

Explore a world of luxury scents with this curated Sephora fragrance set. It includes nine deluxe perfume samples in convenient spray vials, perfect for on-the-go refreshers or finding your new signature scent. Complete your routine with a 30 mL travel-size Sol de Janeiro Brazilian Crush '62 Body & Hair Mist—infused with irresistible notes of pistachio and salted caramel. A must-have for fragrance lovers!
Luxury Beauty Essentials Set item
Luxury Beauty Essentials Set
CA$60

Elevate your self-care routine with this premium beauty bundle featuring a mini bottle of Miss Dior Blooming Bouquet—a timeless floral fragrance, a Makeup by Mario lip pencil and lipstick duo in a flattering everyday shade, and Lontreau’s Vitamin C serum (35 mL) to brighten and hydrate your skin. A perfect blend of skincare and glam for anyone who loves a touch of elegance.

