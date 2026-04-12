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Champions of Grande Prairie Public Library

About this event

Sales closed

Tiny Art Show & Auction 2026 - Part Two

Pick-up location

9839 103 Ave unit 101, Grande Prairie, AB T8V 3K1, Canada

68. Tuscan Window item
68. Tuscan Window
$20

Starting bid

Acrylic paint and gesso

69. Expert in Bird Law item
69. Expert in Bird Law
$20

Starting bid

Acrylic

70. Starry Night item
70. Starry Night
$20

Starting bid

Oil pastel

71. Meowl item
71. Meowl
$20

Starting bid

Oil pastel

72. Creeping Thistle on a Summer Day item
72. Creeping Thistle on a Summer Day
$20

Starting bid

Acrylic paint, bruah pen and pen

73. Lazy River item
73. Lazy River
$20

Starting bid

Acrylic

74. Moody Fruit item
74. Moody Fruit
$20

Starting bid

Acrylic

77. Red Poppy item
77. Red Poppy
$20

Starting bid

Oil pastels

79. Northern Lights Cat item
79. Northern Lights Cat
$20

Starting bid

Guache

80. Oh No! Scuba Steve! item
80. Oh No! Scuba Steve!
$20

Starting bid

Mixed medium

83. Pieces of Me item
83. Pieces of Me
$20

Starting bid

Marker and ink

84. Killer View item
84. Killer View
$20

Starting bid

Water colour

85. Serenity item
85. Serenity
$20

Starting bid

Water colour

15. Setting Sail item
15. Setting Sail
$20

Starting bid

Acrylic paint

88. Tranquil item
88. Tranquil
$20

Starting bid

Charcoal pencil

89. Hidden Beauty item
89. Hidden Beauty
$20

Starting bid

Acrylic and water colour paint

90. Other Worlds item
90. Other Worlds
$20

Starting bid

Water colour paint and acrylic paint pens

91. You're a Wizard Harry item
91. You're a Wizard Harry
$20

Starting bid

Collage

92. Pool Time Boop Snoot item
92. Pool Time Boop Snoot
$20

Starting bid

Acrylic

97. Sunflower of the Night item
97. Sunflower of the Night
$20

Starting bid

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