Tiny Art Show & Auction 2026 - Part Two

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About this event
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Acrylic paint and gesso
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Acrylic
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Oil pastel
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Oil pastel
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Acrylic paint, bruah pen and pen
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Acrylic
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Acrylic
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Oil pastels
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Guache
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Mixed medium
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Marker and ink
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Water colour
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Water colour
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Acrylic paint
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Charcoal pencil
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Acrylic and water colour paint
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Water colour paint and acrylic paint pens
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Collage
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Acrylic
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