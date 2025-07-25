TIS25 - Tournoi INTERACTION Soccer 2025

🎟️ Ce billet est réservé aux joueurs officiels (1 à 13) de chaque équipe inscrite au tournoi INTERACTION TIS25.



✅ Il inclut :

• Votre place officielle dans le tournoi

• L’accès au site, aux matchs, à l’espace animation et à la zone rafraîchissements

• Collation et boisson incluses

• Ambiance, surprises et opportunités de rencontre



💡 Les équipes sont responsables de s’assurer que leurs 13 premiers joueurs achètent ce billet au tarif standard. Merci de valider avec votre capitaine avant d’acheter, pour éviter tout malentendu.



🚫 Aucun remboursement ne sera offert en cas d’erreur.



🙋🏽‍♀️🙋🏾‍♂️ Pas encore d’équipe ? Aucun souci.

Tu peux quand même acheter ce billet !



➕ Nous regrouperons les joueurs inscrits en solo pour former des équipes surprises. Tu pourras ainsi :

– Faire des rencontres

– Vivre l’expérience sans pression

– Créer des liens à travers le sport



🤝 Un membre d’INTERACTION te contactera quelques jours avant l’événement pour t’assigner à une équipe.