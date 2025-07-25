TIS25 - Tournoi INTERACTION Soccer 2025

Saint-Hyacinthe, QC J2T 3N3, Canada
🎟️ Ce billet est réservé aux joueurs officiels (1 à 13) de chaque équipe inscrite au tournoi INTERACTION TIS25.
✅ Il inclut :
• Votre place officielle dans le tournoi
• L’accès au site, aux matchs, à l’espace animation et à la zone rafraîchissements
• Collation et boisson incluses
• Ambiance, surprises et opportunités de rencontre
💡 Les équipes sont responsables de s’assurer que leurs 13 premiers joueurs achètent ce billet au tarif standard. Merci de valider avec votre capitaine avant d’acheter, pour éviter tout malentendu.
🚫 Aucun remboursement ne sera offert en cas d’erreur.
🙋🏽♀️🙋🏾♂️ Pas encore d’équipe ? Aucun souci.
Tu peux quand même acheter ce billet !
➕ Nous regrouperons les joueurs inscrits en solo pour former des équipes surprises. Tu pourras ainsi :
– Faire des rencontres
– Vivre l’expérience sans pression
– Créer des liens à travers le sport
🤝 Un membre d’INTERACTION te contactera quelques jours avant l’événement pour t’assigner à une équipe.
👥 Ce billet est réservé aux joueurs de soutien (14e à 17e) ajoutés par les équipes inscrites.
✅ Il inclut :
• L’accès complet au tournoi en tant que joueur remplaçant
• Participation aux matchs selon la rotation de ton équipe
• Accès à la zone animation, collation et rafraîchissement inclus
💡 Ce billet est exclusivement destiné aux joueurs déjà confirmés par leur équipe comme 14e, 15e, 16e ou 17e.
⚠️ Avant d’acheter ce billet, valide absolument ton statut auprès du capitaine de ton équipe.
🚫 Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’erreur d’achat (ex. : si tu es en réalité dans les 13 premiers joueurs ou si tu n’as pas été accepté par une équipe).
🎯 L’objectif de ce billet est d’alléger les coûts pour les joueurs en soutien tout en permettant une flexibilité dans les effectifs des équipes.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing