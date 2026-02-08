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TNR La Pêche : Tirage Saint-Valentin / Valentine's Raffle

Paquet de cadeaux - 5 billets / Gift pack - 5 tickets
$5
This includes 5 tickets

5 billets pour la chance de gagner 1 de 4 paquets de cadeaux.

5 tickets for chances to win 1 of 4 gift pack.

Paquet de cadeaux - 10 billets / Gift pack - 10 tickets
$9
This includes 10 tickets

10 billets pour la chance de gagner 1 de 4 paquets de cadeaux.
10 tickets for chances to win 1 of 4 gift pack.

Paquet de cadeaux - 20 billets / Gift pack - 20 tickets
$16
This includes 20 tickets

20 billets pour la chance de gagner 1 de 4 paquets de cadeaux.

20 tickets for chances to win 1 of 4 gift pack.

Paquet de cadeaux - 50 billets / Gift pack - 50 tickets
$35
This includes 50 tickets

50 billets pour la chance de gagner 1 de 4 paquets de cadeaux.

50 tickets for chances to win 1 of 4 gift pack.

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