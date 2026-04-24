Tornades de Laval: souper Spaghetti

About this event
Repas comprenant: entrée de salade césar, petit pain avec beurre, un breuvage sans alcool, un dessert et une assiette de pâtes.
Les joueuses 13U et moins doivent être accompagnées d'un adulte.
Repas comprenant: entrée de salade césar, petit pain avec beurre, un breuvage sans alcool, un dessert et une assiette de pâtes.
Repas comprenant: entrée de salade césar, petit pain avec beurre, un breuvage sans alcool, un dessert et une assiette de pâtes.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!