Tour de Chilliwack Silent Auction 2025

46187 Yale Rd, Chilliwack, BC V2P 0M2, Canada

Minter Gardens Gift Card item
Minter Gardens Gift Card
CA$40

Value $100 Gift Card to Minter Country Gardens Donated by Minter Country Gardens 10015 Young Road
Dine Out Chilliwack item
Dine Out Chilliwack
CA$60

Value $182 Donated by Chilliwack Airport Restaurant $32 Bow and Stern $50 Frankie's $50 Kelly O'Bryans $50
Bow & Stern Gift Card item
Bow & Stern Gift Card
CA$40

Value $100 Donated by Bow & Stern Chilliwack
Captains Tattoo Gift Card item
Captains Tattoo Gift Card
CA$40

Value $100 Donated by Captains Tattoo Expires April 15,2026 Use with Spot Tommy only
SportChek Gift Card item
SportChek Gift Card
CA$20

Value $50 Donated by Sport Chek
Eatery & Juice Bar Gift Card item
Eatery & Juice Bar Gift Card
CA$20

Value $50 Donated by Eatery & Juice Bar
Chilliwack Airport Restaurant - 1 Pie item
Chilliwack Airport Restaurant - 1 Pie
CA$10

Value $32 Donated by Chilliwack Airport Restaurant
Greendale Acres Pack #1 item
Greendale Acres Pack #1
CA$15

2x Day Passes Value $15-21 each Expiry Oct 31,2025 Donated by Greendale Acres
Greendale Acres Pack #2 item
Greendale Acres Pack #2
CA$15

2x Day Passes Value $15-21 each Expiry Oct 31,2025 Donated by Greendale Acres
Taste of Chilliwack Package item
Taste of Chilliwack Package
CA$60

Value $182 Donated by Chilliwack Airport Restaurant $32 Bow and Stern $50 Frankie's $50 Kelly O'Bryans $50
Pamper Package item
Pamper Package
CA$50

Value $145 Donated by The Parlour Skin & Laser Therapy Mindfulness Medical Facial
Vedder Mountain Package item
Vedder Mountain Package
CA$60

Value $200 Donated by Vedder Mountain Bike Co Charcoal T shirt - Large Unisex Teal T shirt - Medium Unisex Bike Pump
Perfect Tan Basket item
Perfect Tan Basket
CA$65

Value $250 Donated by Perfect Tan Sample of Defining Moisturizer - California Tan 10ml Hemp Nation Lotion Pump - Vanilla Pineapple 535ml $10 off Coupon Perfect Tan Tote Bag Gift Certificate for One Month Wellness Membership which includes Salt Therapy, Red Light Therapy and the Cocoon Your Body Deserves the Best! Tanning Goggles
Mini Session with Hailey Ames Photography item
Mini Session with Hailey Ames Photography
CA$60

Value $250 Donated by Hailey Ames Photography Fraser Valley Photographer No Expiry
1881 Swag item
1881 Swag
CA$15

Value $50 2 Beer Glasses Sz Large Unisex Tshirt Zipper Cooler Bag
Pamper Kit item
Pamper Kit
CA$45

Value $136 Donated by Eleva Wellness which is a sister company to The Parlour
District 1881 Gift Basket item
District 1881 Gift Basket
CA$75

Value $200 Donated by Algra Bros
1881 Swag item
1881 Swag
CA$15

Value $50 2 Beer Glasses Sz Small Unisex Tshirt Zipper Cooler Bag
Dog Lovers Gift Basket item
Dog Lovers Gift Basket
CA$30

Value $65 Donated by Bosley's Pet Valu Sardis Pet Bowl Dog Food Samples Large Box of Treats
Fairfield Flowers Gift Card item
Fairfield Flowers Gift Card
CA$25

Value $50 Donated by Fairfield Flowers
4 Tickets 2025 Canadians Game item
4 Tickets 2025 Canadians Game
CA$60

Value $180 Donated by Canadians Game 4 Tickets to a 2025 Regular Season Game in Reserved Grandstand Blackout Dates: Canada Day, Fireworks Extravaganzas, Friday-Sunday Games in June-Sept
Homestead Craft Cider Gift Card item
Homestead Craft Cider Gift Card
CA$25

Value $50 Donated by Homestead Craft Cider
Steak Dinner for 2 - Clancy's Meat item
Steak Dinner for 2 - Clancy's Meat
CA$15

Value $35 Includes 2x Baseball Sirloin Steaks, 2x Stuffed Mushroom Cap, 2x Gourmet Stuffed Potato and 2x Prawn Skewers
Steak Dinner for 2 - The Town Butcher #1 item
Steak Dinner for 2 - The Town Butcher #1
CA$45

Value $75 Donated by The Town Butcher Includes 2x AAA Strip Loin Grilling Steaks x2 Homemade Twice Baked Potatoes 1x Medium Salad
Steak Dinner for 2 - The Town Butcher #2 item
Steak Dinner for 2 - The Town Butcher #2
CA$45

Value $75 Donated by The Town Butcher Includes 2x AAA Strip Loin Grilling Steaks x2 Homemade Twice Baked Potatoes 1x Medium Salad
2 Bottles of Homestead Cider item
2 Bottles of Homestead Cider
CA$25

Value $50 Donated by Homestead Cider
1 Carload Pass item
1 Carload Pass
CA$75

Value $130 Donated by Abbotsford International Airshow Valid August 8,9,10 2025 Up to 8 Guests any age (1 Car Load)
Cultivate Cafe Gift Card item
Cultivate Cafe Gift Card
CA$25

Value $50.00 Donated by Cultivate Cafe
Fox Helmet Large item
Fox Helmet Large
CA$45

Value $110 Helmet size Large Donated by Jack's Cycle
Fox Helmet Medium item
Fox Helmet Medium
CA$45

Value $110 Helmet size Medium Donated by Jack's Cycle
1 Hour Introductory Flight item
1 Hour Introductory Flight
CA$80

Value $273.00 Donated by Chilliwack Flight Centre Introductory Flight Experience Enjoy a unique two-hour introductory flight with a certified flight instructor! This experience includes 20–30 minutes of ground instruction followed by a one-hour flight, where you’ll take the controls for up to 80% of the time. After landing, you'll debrief with your instructor and explore whether aviation is a future hobby or career path. Valued at $350–$400
zzz Get Cozy Basket item
zzz Get Cozy Basket
CA$70

Value $435 Donated by Mr. Liquidator Chilliwack 2 Pillows - Queen $120 each 1 Sheet Set Queen $100 1 Mattress Protector - King $65 Basket $30
Golf Lovers Dream Package item
Golf Lovers Dream Package
CA$80

Golf Lovers Package for 2 Value $200 Donated by Chilliwack Golf & Country Club 2x$50.00 Kelly O'Bryan's 2x$50.00
Chilliwack Nails item
Chilliwack Nails
CA$35

Value $100 Donated by Chilliwack Nails
Honey Grove Creations item
Honey Grove Creations
CA$10

Value $25 Donated by Honey Grove Creations Honey Grove Creations Bring a personal touch to your home or the perfect gift to your next baby shower with Honey Grove Creations — where custom craftsmanship meets heartfelt design. This locally loved small business specializes in: Fraser Valley ✨ Nursery Name Signs – Handcrafted and personalized to make any little one’s room extra special 🍯 Decorative Cutting Boards – Beautiful and functional pieces for any kitchen or gift occasion 🍼 Baby Accessories – Thoughtfully made with comfort, style, and practicality in mind 🎁 Miscellaneous Custom Goods & Gift Cards – Unique items and flexible options for every need Whether you're celebrating new life, making a house a home, or searching for a thoughtful gift, Honey Grove Creations brings creativity and care to everything they make. 📲 Contact & Shop: https://honeygrovecreations.ca
7 Wonder Pup Books item
7 Wonder Pup Books
CA$40

Value $120 Donated by Angela Murphy Support the children in your life with this complete 7-book set from the beloved Wonder Pup Self-Regulation Series! These beautifully illustrated and heartwarming stories follow Zane the Wonder Pup as he learns essential emotional and social skills, guided by his wise older brother Draper. This bundle includes tools for: Speaking up with confidence Managing anxiety with animal breathing techniques Practicing active listening Replacing negative thoughts with positive self-talk Regulating mood and emotions Building self-care habits like sleep, food, movement, and love Developing resilience and emotional awareness Perfect for parents, teachers, school counselors, or anyone looking to help kids navigate their big feelings with simple, effective strategies.
Doughnique Sensory Basket item
Doughnique Sensory Basket
CA$40

Value $125 Donated by Doughnique Deluxe Space Kit & $75 Gift Card
Revival Facial item
Revival Facial
CA$50

Value: $160 Revival Facial – A Signature Skin Rejuvenation Experience Donated by: The Body and Beauty Bar at Urban Vanity Lounge Treat yourself to the ultimate in skin rejuvenation with the Revival Facial, a one-of-a-kind treatment using the latest in integrated facial technology. This advanced facial targets a variety of skincare concerns including dehydration, uneven skin tone, sagging, clogged pores, and diminished collagen and elastin levels. Combining deep cleansing, revitalizing techniques, and the infusion of skin-tightening, anti-aging, and repairing serums, the Revival Facial stimulates collagen production, boosts circulation, and promotes healthy cell regeneration. Designed to leave your skin glowing, lifted, and youthful, this luxurious experience is the perfect way to refresh and restore your natural beauty.

