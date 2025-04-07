Fondation du Centre jeunesse de Laval

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Fondation du Centre jeunesse de Laval

Annual Golf Tournament Automobiles en Direct

2500 Bd Fernand-Lafontaine

Longueuil, QC J4N 1M5, Canada

Dinner
$200
Includes BBQ grill dinner, 1/2 bottle of wine and 1 cocktail coupon for 1 person.
Quatuor
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Ce billet comprend le brunch déjeuner, une partie de golf de 18 trous pour 4 personnes avec voiturette, un cocktail, le souper grillades BBQ et une demi bouteille de vin par personne pour 4 personnes.


Demi quatuor
$750
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Ce billet comprend le brunch déjeuner, une partie de golf de 18 trous pour 2 personnes avec voiturette, un cocktail, le souper grillades BBQ et une demi bouteille de vin par personne pour 2 personnes.


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