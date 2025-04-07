Annual Golf Tournament Automobiles en Direct

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Ce billet comprend le brunch déjeuner, une partie de golf de 18 trous pour 4 personnes avec voiturette, un cocktail, le souper grillades BBQ et une demi bouteille de vin par personne pour 4 personnes.
Ce billet comprend le brunch déjeuner, une partie de golf de 18 trous pour 2 personnes avec voiturette, un cocktail, le souper grillades BBQ et une demi bouteille de vin par personne pour 2 personnes.
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