LIGUE DE BASE-BALL VIMONT-AUTEUIL INC.

Hosted by

LIGUE DE BASE-BALL VIMONT-AUTEUIL INC.

About this event

Tournoi de poker – Levée de fonds La Ligue de Baseball Vimont-Auteuil ⚾

475 Av. des Perron

Laval, QC H7H 1E2, Canada

Inscription au tournoi
$80

Tournoi de poker – Levée de fonds La Ligue de Baseball Vimont-Auteuil Joignez-vous à nous pour une soirée de poker palpitante au profit de notre association de baseball ! Que vous soyez joueur débutant ou expert, venez tenter votre chance tout en soutenant une belle cause. Inscription au tournoi incluse Tous les profits servent directement à financer les activités, l’équipement et le développement de nos joueurs Ambiance conviviale, prix à gagner et plaisir garanti Achetez votre billet dès maintenant et contribuez au succès de notre saison de baseball !

Add a donation for LIGUE DE BASE-BALL VIMONT-AUTEUIL INC.

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!