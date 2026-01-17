Tournoi de poker – Levée de fonds La Ligue de Baseball Vimont-Auteuil Joignez-vous à nous pour une soirée de poker palpitante au profit de notre association de baseball ! Que vous soyez joueur débutant ou expert, venez tenter votre chance tout en soutenant une belle cause. Inscription au tournoi incluse Tous les profits servent directement à financer les activités, l’équipement et le développement de nos joueurs Ambiance conviviale, prix à gagner et plaisir garanti Achetez votre billet dès maintenant et contribuez au succès de notre saison de baseball !