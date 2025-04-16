The Coda Foundation / La Fondation Coda

Hosted by

The Coda Foundation / La Fondation Coda

About this event

Add a donation for The Coda Foundation / La Fondation Coda

$

Sales closed

Tournoi de soccer - Coda

2100 Bd Édouard-Montpetit

Montréal, QC H3T 1J4, Canada

Inscription – Tournoi de soccer
$12
Ce billet confirme votre participation officielle au tournoi de soccer. Il comprend l’accès au terrain pour toute la durée de l’événement, ainsi que l’intégration à une équipe si vous n’en avez pas déjà une. Merci de vous présenter à l’avance pour l’enregistrement et l’échauffement.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!