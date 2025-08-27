Fondation en Coeur

Tournoi de golf Les petits maîtres

1800 Chem. Nadeau

Saint-Liguori, QC J0K 2X0, Canada

Quatuor - Lève-tôt
$1,100

(10 premiers quatuors)
200 $ de rabais pour les premiers acheteurs

Inclus :

  • Droits de jeu
  • Dîner sur le terrain
  • Souper

Reçu de don admissible : 475 $

Quatuor – Tarif régulier
$1,300

Inclus :

  • Droits de jeu
  • Dîner sur le terrain
  • Souper

Reçu de don admissible : 675 $

Souper seulement
$150

Participez à l’apéro et au souper en formule buffet chaud.

Inclus :

  • Apéro
  • Souper
  • 2 consommations
  • Prix de présence

Reçu de don admissible : 70 $

Inscription individuelle
$325

Vous devez tout de même vous inscrire en quatuor, mais cette option permet à chaque participant de payer individuellement.

Inclus :

  • Droits de jeu
  • Dîner sur le terrain
  • Souper

Reçu de don admissible : 170 $ par personne

