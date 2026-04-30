Tournoi mixte basket soccer – 2e Édition - Mixed Basket‑Soccer Tournament – 2nd Edition

Tournoi de basketball et soccer dès 14 h

Catégories : 12–14 ans ensemble et 15 ans et plus séparément

Basketball 3 vs 3 (3 joueurs + 1–2 remplaçants) et soccer 10 vs 10

20 $ par joueur (nourriture incluse)

Entrée gratuite pour les spectateurs (nourriture non incluse — vente de nourriture sur place — argent comptant requis)

Inscription obligatoire pour tous les joueurs

Basketball & Soccer Tournament starting at 2 p.m.

Categories: ages 12–14 together and ages 15+ in a separate group

Basketball 3 vs 3 (3 players + 1–2 substitutes) and soccer 10 vs 10

$20 per player (food included)

Free entry for spectators (food not included — food sold on site — cash required)

Registration required for all players