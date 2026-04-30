Tournoi mixte basket soccer – 2e Édition - Mixed Basket‑Soccer Tournament – 2nd Edition

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About this event
Tournoi de basketball et soccer dès 14 h
Catégories : 12–14 ans ensemble et 15 ans et plus séparément
Basketball 3 vs 3 (3 joueurs + 1–2 remplaçants) et soccer 10 vs 10
20 $ par joueur (nourriture incluse)
Entrée gratuite pour les spectateurs (nourriture non incluse — vente de nourriture sur place — argent comptant requis)
Inscription obligatoire pour tous les joueurs
Basketball & Soccer Tournament starting at 2 p.m.
Categories: ages 12–14 together and ages 15+ in a separate group
Basketball 3 vs 3 (3 players + 1–2 substitutes) and soccer 10 vs 10
$20 per player (food included)
Free entry for spectators (food not included — food sold on site — cash required)
Registration required for all players
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