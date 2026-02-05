Laura Secord PAC

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Trivia Night Pizza Pre-Order

2500 Lakewood Dr

Vancouver, BC V5N 4V1, Canada

10" Thin Crust Alfredo Steak item
10" Thin Crust Alfredo Steak
$15

Alfredo base, double steak, mushrooms, green peppers, and red onion.

10" Thin Crust BBQ Chicken item
10" Thin Crust BBQ Chicken
$15

BBQ base, double chicken, mushrooms, red peppers and cheddar

10" Thin Crust Beef and Blue Cheese item
10" Thin Crust Beef and Blue Cheese
$15

Triple beef and blue cheese

10" Thin Crust Deluxe item
10" Thin Crust Deluxe
$15

Pepperoni, mushrooms, Italian sausage, green peppers and red onion

10" Thin Crust Garlic Chicken item
10" Thin Crust Garlic Chicken
$15

Garlic base, double chicken, spinach, roasted red peppers and red onion

10" Thin Crust Meat Lovers item
10" Thin Crust Meat Lovers
$15

Ham, pepperoni, chorizo, Italian sausage, ground beef and cheddar

10" Thin Crust Mixed Veggie item
10" Thin Crust Mixed Veggie
$15

Mushrooms, green peppers, red peppers, tomatoes, red onions and black olives

10" Thin Crust Pesto Chicken item
10" Thin Crust Pesto Chicken
$15

Tomato sauce base, double chicken, sun dried tomatoes, green peppers, red peppers, red onions, pesto and cheddar

10" Thin Crust Sun Dried Tomato and Feta item
10" Thin Crust Sun Dried Tomato and Feta
$15

Black olives, green peppers, sun dried tomatoes, feta and mozzarella

10" Thin Crust Vegan Deluxe item
10" Thin Crust Vegan Deluxe
$15

Daiya cheese, mushroom, pepperoni, beef, onion and green pepper

10" Thin Crust Veggie Lovers item
10" Thin Crust Veggie Lovers
$15

Spinach, artichokes, red peppers, black olives, green olives and feta

10" Thin Crust Three Cheese item
10" Thin Crust Three Cheese
$15

Double mozzarella, feta and cheddar

10" Thin Crust Garlic Lovers item
10" Thin Crust Garlic Lovers
$15

Chopped garlic, double sun-dried tomatoes, double mushrooms and cheddar

10" Thin Crust BBQ Pulled Pork item
10" Thin Crust BBQ Pulled Pork
$15

BBQ base, double pulled pork, mushrooms and cheddar

10" Thin Crust Butter Chicken item
10" Thin Crust Butter Chicken
$15

Double chicken, tomatoes and red onions

10" Thin Crust Garlic Chicken item
10" Thin Crust Garlic Chicken
$15

Garlic base, double chicken, spinach, roasted red peppers and red onions

10" Thin Crust Hawaiian item
10" Thin Crust Hawaiian
$15

Double ham and double pineapple

10" Thin Crust Hot & Spicy item
10" Thin Crust Hot & Spicy
$15

Capicollo, mushrooms, red peppers and banana peppers

10" Thin Crust Pepperoni item
10" Thin Crust Pepperoni
$15

Triple pepperoni

10" Thin Crust Pepperoni & Mushroom item
10" Thin Crust Pepperoni & Mushroom
$15

Double pepperoni and mushrooms

Gluten Free item
Gluten Free
$4

Make your pizza gluten free by adding this option. Per pizza.

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