Trivia Night Pizza Pre-Order

About this event
Alfredo base, double steak, mushrooms, green peppers, and red onion.
BBQ base, double chicken, mushrooms, red peppers and cheddar
Triple beef and blue cheese
Pepperoni, mushrooms, Italian sausage, green peppers and red onion
Garlic base, double chicken, spinach, roasted red peppers and red onion
Ham, pepperoni, chorizo, Italian sausage, ground beef and cheddar
Mushrooms, green peppers, red peppers, tomatoes, red onions and black olives
Tomato sauce base, double chicken, sun dried tomatoes, green peppers, red peppers, red onions, pesto and cheddar
Black olives, green peppers, sun dried tomatoes, feta and mozzarella
Daiya cheese, mushroom, pepperoni, beef, onion and green pepper
Spinach, artichokes, red peppers, black olives, green olives and feta
Double mozzarella, feta and cheddar
Chopped garlic, double sun-dried tomatoes, double mushrooms and cheddar
BBQ base, double pulled pork, mushrooms and cheddar
Double chicken, tomatoes and red onions
Garlic base, double chicken, spinach, roasted red peppers and red onions
Double ham and double pineapple
Capicollo, mushrooms, red peppers and banana peppers
Triple pepperoni
Double pepperoni and mushrooms
Make your pizza gluten free by adding this option. Per pizza.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!