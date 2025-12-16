TRYZUB UKRAINIAN DANCE SOCIETY

Offered by

TRYZUB UKRAINIAN DANCE SOCIETY

About this shop

Tryzub Ukrainian Food Fundraiser- Surplus

Perogies - Potato & Cheddar item
Perogies - Potato & Cheddar
$20

***Frozen Product***
Potato & Cheddar Cheese Perogies. Approx. 3 dozen per bag

Perogies - Potato, Cheddar Cheese & Bacon item
Perogies - Potato, Cheddar Cheese & Bacon
$20

***Frozen Product***
Potato, Cheddar Cheese & Bacon Perogies. Approx. 3 dozen per bag

Perogies - Saskatoon Berry item
Perogies - Saskatoon Berry
$20

***Frozen Product***
Saskatoon Berry Perogies. Approx. 3 dozen per bag

Perogies - Sauerkraut item
Perogies - Sauerkraut
$22

***Frozen Product***
Sauerkraut Perogies. Approx. 3 dozen per bag

Perogies - Cottage Cheese item
Perogies - Cottage Cheese
$21

***Frozen Product***
Cottage Cheese Perogies. Approx. 3 dozen per bag

SOUR - Rice and Onion Cabbage Rolls item
SOUR - Rice and Onion Cabbage Rolls
$12

***Frozen Product***
SOUR - Cabbage Rolls with Rice and Onion filling. Each package has 1 dozen rolls.

SWEET - Rice and Onion Cabbage Rolls item
SWEET - Rice and Onion Cabbage Rolls
$11

***Frozen Product***
SWEET - Cabbage Rolls with rice and Onion filling. Each package has 1 dozen rolls.

Cheese Crepes item
Cheese Crepes
$12

***Frozen Product***
Cheese Crepes

Sausage Ring item
Sausage Ring
$13

***Frozen Product***
Standard 1lb Sausage ring of Mundare Sausage.

Sausage Ring - Gluten Free item
Sausage Ring - Gluten Free
$13

***Frozen Product***
GLUTEN FREE - Standard 1lb Sausage ring of Mundare Sausage.

Sausage Patties (Kubbie-style) item
Sausage Patties (Kubbie-style)
$13

***Frozen Product***
Approximately 1lb of Sausage patties (Kubbie-style) by Mundare Sausage.

Pepperoni item
Pepperoni
$13

***Frozen Product***
1lb package of Pepperoni Sticks by Mundare Sausage.

Beet Vegetable Borscht Soup item
Beet Vegetable Borscht Soup
$13

***Frozen Product***
Beet Vegetable Borscht Soup. 1 litre Container

Add a donation for TRYZUB UKRAINIAN DANCE SOCIETY

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!