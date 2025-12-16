Tryzub Ukrainian Food Fundraiser- Surplus

Offered by
About this shop
***Frozen Product***
Potato & Cheddar Cheese Perogies. Approx. 3 dozen per bag
***Frozen Product***
Potato, Cheddar Cheese & Bacon Perogies. Approx. 3 dozen per bag
***Frozen Product***
Saskatoon Berry Perogies. Approx. 3 dozen per bag
***Frozen Product***
Sauerkraut Perogies. Approx. 3 dozen per bag
***Frozen Product***
Cottage Cheese Perogies. Approx. 3 dozen per bag
***Frozen Product***
SOUR - Cabbage Rolls with Rice and Onion filling. Each package has 1 dozen rolls.
***Frozen Product***
SWEET - Cabbage Rolls with rice and Onion filling. Each package has 1 dozen rolls.
***Frozen Product***
Cheese Crepes
***Frozen Product***
Standard 1lb Sausage ring of Mundare Sausage.
***Frozen Product***
GLUTEN FREE - Standard 1lb Sausage ring of Mundare Sausage.
***Frozen Product***
Approximately 1lb of Sausage patties (Kubbie-style) by Mundare Sausage.
***Frozen Product***
1lb package of Pepperoni Sticks by Mundare Sausage.
***Frozen Product***
Beet Vegetable Borscht Soup. 1 litre Container
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!