TSA Kids Badminton Tournament Mar 30 - 9am to 6pm @ Huron Heights Secondary School Kitchener
TSA - Kids under 11 Doubles - Mar 30 2025 @ Huron Heights
$15
TSA - Kids under 13 Doubles - Mar 30 2025 @ Huron Heights
$15
TSA - Kids under 15 Doubles - Mar 30 2025 @ Huron Heights
$15
TSA - Kids under 17 Doubles - Mar 30 2025 @ Huron Heights
$15
TSA - Kids under 19 Doubles - Mar 30 2025 @ Huron Heights
$15
Singles Under - 11 - Mar 30 2025 @ Huron Heights
$15
Singles Under - 13 - Mar 30 2025 @ Huron Heights
$15
Singles Under - 15 - Mar 30 2025 @ Huron Heights
$15
Singles Under - 17 - Mar 30 2025 @ Huron Heights
$15
Singles Under - 19 - Mar 30 2025 @ Huron Heights
$15
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!