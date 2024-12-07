Tamil Sports Association of Waterloo Region
TSA: Open adults Badminton Tournament Mar 29, 2025 @ KW Badminton Club Kitchener
TSA - MD Open Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Men's 30+ Doubles -Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Men's 40+ Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Men's 50+ Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Men's 60+ Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Mixed open Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Mixed 30+ Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Mixed 40+ Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Mixed 50+ Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Women's Open Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Women's 30+ Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Women's 40+ Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Women's 50+ Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
TSA - Women's 60+ Doubles - Mar 29 2025 @ KW Badminton Club
$25
Add
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue