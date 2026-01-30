Tutoring - Tutorat - ICC Brossard

Hosted by
About this event
Brossard, QC J4Z 3G4, Canada
One session of 1h30 on Monday
One session of 1h30 on Tuesday
One session of 1h30 on Thursday
French - Monday, one session of 1h30
Math - Tuesday, one session of 1h30
French - Monday, one session of 1h30
Science - Thursday, one session of 1h30
French - Monday, one session of 1h30
Maths - Tuesday, one session of 1h30
Science - Thursday, one session of 1h30
Maths - Tuesday, one session of 1h30
Science - Thursday, one session of 1h30
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!