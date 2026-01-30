ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

Hosted by

ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

About this event

Tutoring - Tutorat - ICC Brossard

5905 Grande-Allée

Brossard, QC J4Z 3G4, Canada

French - One session
$30

One session of 1h30 on Monday

Maths - One session
$30

One session of 1h30 on Tuesday

Science and Technology - One session
$30

One session of 1h30 on Thursday

French + Maths - One session each
$50

French - Monday, one session of 1h30

Math - Tuesday, one session of 1h30

French + Science and Technology - One session each (Copy)
$50

French - Monday, one session of 1h30

Science - Thursday, one session of 1h30

French + Maths + Science & Technology
$75

French - Monday, one session of 1h30

Maths - Tuesday, one session of 1h30

Science - Thursday, one session of 1h30

Maths + Science & Technology
$50

Maths - Tuesday, one session of 1h30

Science - Thursday, one session of 1h30

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!