UBC Medicine Gala 2025 Silent Auction

Rain or Shine Gift Certificate - $25 value item
Rain or Shine Gift Certificate - $25 value
CA$10

We wanna give you the scoop! Rain or Shine Ice Cream exists to make our neighbourhoods happy. This is our ultimate goal and what we strive to do through all actions of our company. Use this gift card toward their products at any location! https://www.rainorshineicecream.com/
Bard on the Beach Admission Tickets (x2) - $158 value item
Bard on the Beach Admission Tickets (x2) - $158 value
CA$60

Bard on the Beach is Western Canada’s largest not-for-profit, professional Shakespeare Festival. Presented in Vancouver’s Sen̓ákw/Vanier Park against a spectacular backdrop of mountains, sea and sky, the Festival offers Shakespeare plays, related dramas and special events. 2 vouchers for BMO Mainstage productions, Much Ado About Nothing or The Two Gentlemen of Verona, valid for regular evening or matinee performances from June to September 2025.
The Hive Intro to Bouldering Course for Two - $75 value item
The Hive Intro to Bouldering Course for Two - $75 value
CA$30

This single voucher will be valid for 2 people (climbers must be over the age of 16). This is a two-hour course that covers all the basic movement techniques and risk-reducing practices required to enjoy bouldering. This voucher also includes two weeks of unlimited access to all Hive locations, including Hive Yoga, and free use of rental shoes. Redeemable at any Hive location.
The Hive Day Passes (x4) - $120 value item
The Hive Day Passes (x4) - $120 value
CA$40

This auction item includes 4 drop-in day passes, valued at $120 in total. Redeemable at any of the HIVE locations. These drop-in passes include shoe rentals and access to their gym facilities.
Grounds for Coffee Half Dozen Cinnamon Buns - $28 value item
Grounds for Coffee Half Dozen Cinnamon Buns - $28 value
CA$10

Grounds for Coffee's cinnamon buns are made fresh daily by hand using locally-sourced, wholesome ingredients. The dough is made from choice Canadian flours, fermented to precise standards, then assembled, rolled, measured, cut and separated by hand. Coordinate a day and time that works for you to pick up your fresh cinnamon buns, or use their app!
Vancouver Art Gallery Admission Pass (x2) - $58 value item
Vancouver Art Gallery Admission Pass (x2) - $58 value
CA$20

2 admission passes to the Vancouver Art Gallery, one of North America’s most respected and innovative visual arts institutions. Valid for one year. The Gallery focuses on the historical and contemporary art of British Columbia and international centres, with special attention to the accomplishments of First Nations artists and the art of the Asia Pacific region­—through the Institute of Asian Art founded in 2014. https://www.vanartgallery.bc.ca/
Barrys Gym 5-Class Pack - $180 value item
Barrys Gym 5-Class Pack - $180 value
CA$60

Founded in 1998 by Barry Jay and John and Rachel Mumford, our game changing fitness classes quickly became known as The Best Workout In The World. Use this pass, valid for 5 classes, at their Vancouver location. Must be redeemed in person.
Spin Society 5-Ride Pack - $150 value item
Spin Society 5-Ride Pack - $150 value
CA$50

Rhythm riding the Spin Society way. By combining great beats, challenging workouts, a beautiful space and motivational trainers, Spin Society promises to make you sweat, smile and dance your way to an incredible ride. Get ready for a heart-pounding, 50-minute journey focused on empowerment and transformation. Use this pass, valid for 5 rides, at any of their locations.
Arts Umbrella Gift Certificate - $150 value item
Arts Umbrella Gift Certificate - $150 value
CA$50

Arts Umbrella is where young artists ages 2–22 cultivate their creativity in Dance, Theatre, and Art & Design. As a non-profit centre for arts education, we believe that art is powerful. Powerful enough to change kids’ lives in incredible ways. When young people connect with the arts, they gain self-confidence, develop self-discipline, and discover creative expression—qualities they carry with them for life.
iDance Vancouver 2-Week Dance Pass - $135 value item
iDance Vancouver 2-Week Dance Pass - $135 value
CA$40

iDance is a drop-in beginner-friendly dance studio that offers open-level dance classes for adults, ranging from hip-hop, contemporary, and modern styles. Use this unlimited 2 week pass at either of their two locations (Mount Pleasant and Kitsilano). Pass just be activated within 30 days of April 12th, 2025. Email us to activate with a photo of this card attached www.idancevancouver.com
Lagree West 5-Class Pack - $175 value item
Lagree West 5-Class Pack - $175 value
CA$60

Why Lagree West? Invest in yourself. It really works. There is no better workout to build long, lean muscle tone. Our amazing instructors inspire the best in you, while supporting where you are at. Everyone is welcome. We support everyBODY. You can sweat with us. Use this pass valid for 5 classes.
The Improve Centre Tickets (x2) - $60 value item
The Improve Centre Tickets (x2) - $60 value
CA$20

The Improv Centre is Vancouver’s leading and best known improv theatre company. It was originally formed in 1981 under the name The Vancouver TheatreSports League. It was founded to promote, develop, maintain and present improvisational theatre productions and presentations to local and visiting audiences in Vancouver. The Improv Centre office and 186 seat theatre are located on Vancouver’s Granville Island. Each year, over 60,000 audience members, artists and students enjoy our theatre’s productions. Watch a production with a friend!
Rumble Boxing Studio Mount Pleasant 1 Month - $300 value item
Rumble Boxing Studio Mount Pleasant 1 Month - $300 value
CA$100

This is a 1 month unlimited heavy bag class membership. Get ready to experience a one-of-a-kind badass fitness studio in Mount Pleasant– think fight club meets nightclub! We combine a high-intensity boxing workout with the dynamic atmosphere of group fitness. But we're more than just fitness – we're a community. All experience levels are welcome.
Kouyou Ceremonial Blend Organic Matcha x 2 Tins - $70 value item
Kouyou Ceremonial Blend Organic Matcha x 2 Tins - $70 value
CA$25

From MAIL Matcha, this Kouyou blend is made of three high-quality cultivars; Okumidori, Samidori, and Yabukita for the smoothest and sweetest drinking experience. With this blend, enjoy a strong matcha flavour in both milk and water. The producer is located in Uji, Kyoto — the epicentre of all things matcha. 30 g Ceremonial Grade Blend x 2 Tins Cultivars: Okumidori, Samidori, Yabukita Origin: Uji, Kyoto For more details: https://mailmatcha.com/products/kouyou-ceremonial-blend-organic-matcha
Browns Social House Tasting Experience - $300 value item
Browns Social House Tasting Experience - $300 value
CA$100

You and your guests can enjoy a unique tasting experience at the Browns Social House where you can sample signature cocktails, wine, social starters, and entrees. The chef and GM will take you through a tour of the menu with plenty of opportunities for socializing and fun.
Cancer Tissue Slide (6.5" x 6.5" Original) item
Cancer Tissue Slide (6.5" x 6.5" Original)
CA$65

Pencil crayon & watercolour piece by Rebecca Liu. (Original art piece dimensions may vary, please see https://www.ubcmedspringgala.com/art-show-2025)
Plant Wall Slide (6.5" x 6.5" Original) item
Plant Wall Slide (6.5" x 6.5" Original)
CA$65

Pencil crayon & watercolour piece by Rebecca Liu. (Original art piece dimensions may vary, please see https://www.ubcmedspringgala.com/art-show-2025)
Cells Slide (6.5" x 6.5" Original) item
Cells Slide (6.5" x 6.5" Original)
CA$65

Pencil crayon & watercolour piece by Rebecca Liu. (Original art piece dimensions may vary, please see https://www.ubcmedspringgala.com/art-show-2025)
Blooming Iris (Original) item
Blooming Iris (Original)
CA$100

Watercolour painting by Kristie Mar. (Original art piece dimensions may vary, please see https://www.ubcmedspringgala.com/art-show-2025)

