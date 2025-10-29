Ukrainian Food Fundraiser 2025

CA$20

***Frozen Product*** Potato & Cheddar Cheese Perogies. Approx. 3 dozen per bag

CA$20

***Frozen Product*** Potato, Cheddar Cheese & Bacon Perogies. Approx. 3 dozen per bag

CA$21

***Frozen Product*** Saskatoon Berry Perogies. Approx. 3 dozen per bag

CA$22

***Frozen Product*** Sauerkraut Perogies. Approx. 3 dozen per bag

CA$21

***Frozen Product*** Cottage Cheese Perogies. Approx. 3 dozen per bag

CA$12

***Frozen Product*** SOUR - Cabbage Rolls with Rice and Onion filling. Each package has 1 dozen rolls.

CA$11

***Frozen Product*** SWEET - Cabbage Rolls with rice and Onion filling. Each package has 1 dozen rolls.

CA$12

***Frozen Product*** Cheese Crepes

CA$13

***Frozen Product*** Standard 1lb Sausage ring of Mundare Sausage.

CA$13

***Frozen Product*** GLUTEN FREE - Standard 1lb Sausage ring of Mundare Sausage.

CA$13

***Frozen Product*** Approximately 1lb of Sausage patties (Kubbie-style) by Mundare Sausage.

CA$13

***Frozen Product*** 1lb package of Pepperoni Sticks by Mundare Sausage.

CA$13

***Frozen Product*** Beet Vegetable Borscht Soup. 1 litre Container

CA$5

Delivery Fee within Calgary City Limits ***only add one per customer***

