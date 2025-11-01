Mi Gente Canada Foundation

Hosted by

Mi Gente Canada Foundation

About this event

Un Cafe con Ellas, Sab 08 Nov

8501 118 Ave NW

Edmonton, AB T5B 0S7, Canadá

Registro individual
Free

Esta es una confirmación individual, si deseas registrar a otra persona, deberás hacerlo por separado.

La información solicitada a continuación será utilizada única y exclusivamente con propósitos estadísticos y de investigación, ya sea por Mi Gente Canada Foundation o por sus socios estratégicos; por lo que no considera riesgo alguno para ti o los tuyos.
Adicionalmente, Mi Gente Canada Foundation se adhiere a la regulación establecida por PIPA y FOIP para la administración de la información de nuestros clientes, su acceso y confidencialidad.

Si tienes cualquier duda al respecto, por favor comunícate directamente con Mi Gente Canada Foundation al 587.225.5686, o a [email protected]

Add a donation for Mi Gente Canada Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!