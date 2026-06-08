Underwear Party: Locker Room Edition

$20 at the door

20$ à la porte





*IMPORTANT MESSAGE*

Due to regulations from the Department of Health and Safety, please make sure to follow the DRESS CODE RULES for our UNDERWEAR PARTY:

- NO jockstraps.

- NO bum cracks exposed (thongs are OK).

- NO nipples exposed. ALL nipples should be covered (nipple covers or stickers are OK).

NO EXCEPTIONS WILL BE MADE.

Please be advised that these requirements and rules do NOT come from and are NOT imposed by either River of Pride or Xeroz but from the government authorities.

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*MESSAGE IMPORTANT*

En raison des réglementations du ministère de la Santé et de la Sécurité, veuillez vous assurer de respecter les RÈGLES DU CODE VESTIMENTAIRE pour notre SOIRÉE DE UNDERWEAR PARTY:

- PAS de jockstraps.

- PAS de raies des fesses exposées (les tongs sont autorisées).

- PAS de tétons exposés. TOUS les tétons doivent être couverts (les cache-tétons ou les autocollants sont autorisés).

AUCUNE EXCEPTION NE SERA FAITE.

Veuillez noter que ces exigences et ces règles ne proviennent PAS et ne sont PAS imposées par Rivière de la Fierté ou Xeroz, mais par les autorités gouvernementales.