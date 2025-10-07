Uniformes

Kit de départ - Castor
CA$79.20

Kit de départ pour un nouveau Castor comprenant toutes les pièces obligatoires de l’uniforme ainsi que le cahier de progression.

Kit de départ - Louveteaux
CA$64.70

Kit de départ pour un nouveau Louveteaux comprenant toutes les pièces obligatoires de l’uniforme ainsi que le cahier de progression.

Kit de départ - Éclaireur et Éclaireuse
CA$72.70

Kit de départ pour un nouveau ou une nouvelle Éclaireur(e) comprenant toutes les pièces obligatoires de l’uniforme ainsi que le cahier de progression.

Chemise verte - Castor et Louveteaux
CA$51.70

Chemise verte obligatoire pour les Castor et Louveteaux.

Chemise rouge - Éclaireur et Éclaireuse
CA$63.20

Chemise rouge obligatoire pour les Éclaireurs et Éclaireuses.

Chemise bleue - Routiers et Maitrise
CA$63.20

Chemise rouge obligatoire pour les Routiers et la Maitrise.

Badge d'unité - Castor
CA$2.25

Badge d'unité obligatoire pour les Castor.

Badge d'unité - Louveteaux
CA$2.25

Badge d'unité obligatoire pour les Louveteaux.

Badge d'unité - Éclaireur et Éclaireuse
CA$2.25

Badge d'unité obligatoire pour les Éclaireur et Éclaireuse.

Badge de District - Montérégie
CA$2.25

Badge de district obligatoire pour tous.

Badge d'unité - Routiers
CA$2.25

Badge d'unité obligatoire pour les Routiers.

Cahier et carte de progressions - Castor
CA$23

Cahier et carte de progressions que les Castors utiliseront tout au long de leur cheminement afin d'obtenir leur promesse ainsi que des badges.

Cahier de progression - Louveteaux
CA$8.50

Cahier de progressions que les Louveteaux utiliseront tout au long de leur cheminement afin d'obtenir leur promesse ainsi que des badges.

Cahier de progression - Éclaireur et Éclaireuse
CA$5

Cahier de progressions que les Éclaireurs et Éclaireuses utiliseront tout au long de leur cheminement afin d'obtenir leur promesse ainsi que des badges.

