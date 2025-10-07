Kit de départ pour un nouveau Castor comprenant toutes les pièces obligatoires de l’uniforme ainsi que le cahier de progression.
Kit de départ pour un nouveau Louveteaux comprenant toutes les pièces obligatoires de l’uniforme ainsi que le cahier de progression.
Kit de départ pour un nouveau ou une nouvelle Éclaireur(e) comprenant toutes les pièces obligatoires de l’uniforme ainsi que le cahier de progression.
Chemise verte obligatoire pour les Castor et Louveteaux.
Chemise rouge obligatoire pour les Éclaireurs et Éclaireuses.
Chemise rouge obligatoire pour les Routiers et la Maitrise.
Badge d'unité obligatoire pour les Castor.
Badge d'unité obligatoire pour les Louveteaux.
Badge d'unité obligatoire pour les Éclaireur et Éclaireuse.
Badge de district obligatoire pour tous.
Badge d'unité obligatoire pour les Routiers.
Cahier et carte de progressions que les Castors utiliseront tout au long de leur cheminement afin d'obtenir leur promesse ainsi que des badges.
Cahier de progressions que les Louveteaux utiliseront tout au long de leur cheminement afin d'obtenir leur promesse ainsi que des badges.
Cahier de progressions que les Éclaireurs et Éclaireuses utiliseront tout au long de leur cheminement afin d'obtenir leur promesse ainsi que des badges.
