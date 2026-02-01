Vallée-Bras-du-Nord | 1 février 2026

Hosted by
About this event
Le billet inclut :
• les frais d’accès au site de la Vallée Bras-du-Nord;
• l’initiation au canicross en deux volets (théorique et pratique);
• l’encadrement par des intervenants qualifiés
Le billet n'inclut pas la réservation du fatbike.
Le billet inclut :
• les frais d’accès au site de la Vallée Bras-du-Nord;
• l’initiation au fatbikejoring en deux volets (théorique et pratique);
• l’encadrement par des intervenants qualifiés
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!