Boucles d'oreilles légères de chat en résine. Matériau de la tige 925 Argent Sterling. 0.39 pouces de large
Boucles d'oreilles tête de chat acrylique imitation de poterie souple. Matériau de la tige : Acier inoxydable. Largeur 0.71 pouces.
Boucles d'oreilles de chat en acier inoxydable. Matériau de la tige : Acier inoxydable. Environ 0.32 pouces de large.
Si vous ne pouvez venir chercher l'article à un de nos points de dépôt dans la Mitis ou Rimouski, ajoutez la livraison s.v.p. Disponible pour max 3 articles par envoi.
