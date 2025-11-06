21e Groupe Scout de Beloeil

<p>Vente de fromages de l'Abbaye St-Benoit-Du-Lac par les Pionniers</p>

The Delight Box
$32

5 pieces of 150 grams for $32
- Mont Saint-Benoit
- Fontina
- Frère Jacques
- Le Moine
- Saint-Augustin

The Tasting Box
$37

6 pieces of 150 grams for $37
- Mont Saint-Benoit
- Fontina
- Frère Jacques
- Le Moine
- Saint-Augustin
- Hermit (blue cheese)

The Prestige Box
$42

7 pieces of 150 grams for $42
- Mont Saint-Benoit
- Smoked Fontina
- Frère Jacques
- Le Moine
- Saint-Augustin
- Le Moutier (goat cheese)
- Benedictine Blue

