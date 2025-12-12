Vente de mobilier et équipements Centraide 2026 - Service aux installations

#1 : Armoire deux portes de couleur beige $25 Dimension de l'armoire Hauteur : 72'' Largeur : 36'' Profondeur : 18'' Dimension de l'armoire Hauteur : 72'' Largeur : 36'' Profondeur : 18'' More details... Add #2 : Armoire deux portes de couleur bleu $25 Dimension de l'armoire Hauteur : 72'' Largeur : 36'' Profondeur : 18'' Dimension de l'armoire Hauteur : 72'' Largeur : 36'' Profondeur : 18'' More details... Add #3 : Armoire deux portes de couleur grise avec cadenas $25 Dimension Hauteur : 72'' Largeur : 36'' Profondeur : 18'' Dimension Hauteur : 72'' Largeur : 36'' Profondeur : 18'' More details... Add #4 : Petite armoire deux portes de couleur beige $15 Dimension Hauteur : 42'' Largeur : 36'' Profondeur : 20'' Dimension Hauteur : 42'' Largeur : 36'' Profondeur : 20'' More details... Add #5 : Banc en bois $5 Dimension Hauteur : 12'' Largeur : 71'' Profondeur : 6'' Dimension Hauteur : 12'' Largeur : 71'' Profondeur : 6'' More details... Add #6 : Valise de transport sur roues - Format petit $15 Dimension Hauteur : 23½'' Largeur : 33'' Profondeur : 21'' Dimension Hauteur : 23½'' Largeur : 33'' Profondeur : 21'' More details... Add #7 : Borne de recharge pour voiture $40 Borne de recharge pour VE - AeroVironment Puissance de 32 Ampères Boutons ''START'' et ''STOP'' ainsi que des indicateurs d'état pour la connexion du véhicule et de la charge Borne de recharge pour VE - AeroVironment Puissance de 32 Ampères Boutons ''START'' et ''STOP'' ainsi que des indicateurs d'état pour la connexion du véhicule et de la charge More details... Add #8 : Bouilloir BettyCrocker $5 Add #9 : Cabinet en métal de couleur gris $5 Dimension Hauteur : 27'' Largeur : 15'' Profondeur : 29'' Dimension Hauteur : 27'' Largeur : 15'' Profondeur : 29'' More details... Add #10 : Valise de transport sur roues - Format grand $25 Dimension Hauteur : 37'' Largeur : 69'' Profondeur : 24'' Dimension Hauteur : 37'' Largeur : 69'' Profondeur : 24'' More details... Add #11 : Valise de transport sur roues - Format moyen $20 Dimension Hauteur : 38½'' Largeur : 52'' Profondeur : 13'' Dimension Hauteur : 38½'' Largeur : 52'' Profondeur : 13'' More details... Add #12 : Valise sur roues $5 Add #13 : Ventillateur sur pied $10 Add #14 : Ventillateur Honeywell $5 Add #15 : Chaise en filet Chadwick $15 Add #16 : Chaise en tissu noir $10 Add #17 : Chaise pliante $5 Add #18 : Chaise sur roues en cuir blanc $15 Add #19 : Chaise sur roues en cuir noir $25 Add #20 : Chaise sur roues en tissu et filet gris $20 Add #21 : Chaise sur roues en tissu gris $5 Add #22 : Chargeur M12 Milwaukee $5 Add #23 : Classeur deux tiroirs de couleur gris $10 Dimension Hauteur : 26½'' Largeur : 30'' Profondeur : 18'' Dimension Hauteur : 26½'' Largeur : 30'' Profondeur : 18'' More details... Add #24 : Classeur quatre tiroirs de couleur beige $15 Dimension Hauteur : 54'' Largeur : 42'' Profondeur : 18'' Dimension Hauteur : 54'' Largeur : 42'' Profondeur : 18'' More details... Add #25 : Classeur cinq tiroirs de couleur bleu $25 Dimension Hauteur : 63½'' Largeur : 36'' Profondeur : 18'' Dimension Hauteur : 63½'' Largeur : 36'' Profondeur : 18'' More details... Add #26 : Convertisseur de tension Goldsource $15 Permet d'utiliser des appareils électriques 110/120V sur du courant 220/240V, ou l'inverse.

Puissance maximale de 3000 Watts

Équipé d'une protection par fusible pour protéger les appareils connectés Permet d'utiliser des appareils électriques 110/120V sur du courant 220/240V, ou l'inverse.

Puissance maximale de 3000 Watts

Équipé d'une protection par fusible pour protéger les appareils connectés More details... Add #27 : Diable pour baril $15 Add #28 : Diable pour bombonne $15 Add #29 : Ensemble de pistolet à rivet PneuMatique $15 Add #30 : Escabeau $30 Add #31 : Étagère en métal de couleur grise $20 Dimension Hauteur : 72'' Largeur : 36'' Profondeur : 15'' Dimension Hauteur : 72'' Largeur : 36'' Profondeur : 15'' More details... Add #32 : Étagère en métal de couleur grise $10 Dimension Hauteur : 39'' Largeur : 36'' Profondeur : 15'' Dimension Hauteur : 39'' Largeur : 36'' Profondeur : 15'' More details... Add #33 : Étagère en métal de couleur grise $15 Dimension Hauteur : 49'' Largeur : 36'' Profondeur : 13½'' Dimension Hauteur : 49'' Largeur : 36'' Profondeur : 13½'' More details... Add #34 : Filière document quatre tiroirs grise avec cadenas $20 Dimension Hauteur : 51'' Largeur : 18'' Profondeur : 28'' Dimension Hauteur : 51'' Largeur : 18'' Profondeur : 28'' More details... Add #35 : Filière document quatre tiroirs beige $20 Dimension Hauteur : 52'' Largeur : 18'' Profondeur : 26½'' Dimension Hauteur : 52'' Largeur : 18'' Profondeur : 26½'' More details... Add #36 : Lampe de table $5 Add #37 : Lavabo en porcelaine $5 Add #38 : Lumière encastrée Ignis Plus $2 Add #39 : Pistolet à rivet $5 Add #40 : Plainte électrique de couleur beige $5 Dimension : 84'' Dimension : 84'' More details... Add #41 : Pompe de condensé $5 Add #42 : Réservoir eau chaude 40 gallons $15 Année 2021 Année 2021 More details... Add #43 : Scie ronde électrique Makita $15 Add #44 : Table d'appoint pivotante $5 Add #45 : Table pliante ajustable $10 Dimension 4' Dimension 4' More details... Add #46 : Toupie électrique Freud $15 Add #47 : Trépied pour caméra $15 Add #48 : Trépied pour tablette électronique $5 Add #49 : Trépied robuste pour caméra $15 Add #50 : Valise de transport ovale $10 Add