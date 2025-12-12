CAE Centraide Campaign

Offered by

CAE Centraide Campaign

About this shop

Vente de mobilier et équipements Centraide 2026 - Service aux installations

#1 : Armoire deux portes de couleur beige item
#1 : Armoire deux portes de couleur beige
$25

Dimension de l'armoire

Hauteur : 72''

Largeur : 36''

Profondeur : 18''

#2 : Armoire deux portes de couleur bleu item
#2 : Armoire deux portes de couleur bleu
$25

Dimension de l'armoire

Hauteur : 72''

Largeur : 36''

Profondeur : 18''

#3 : Armoire deux portes de couleur grise avec cadenas item
#3 : Armoire deux portes de couleur grise avec cadenas
$25

Dimension

Hauteur : 72''

Largeur : 36''

Profondeur : 18''

#4 : Petite armoire deux portes de couleur beige item
#4 : Petite armoire deux portes de couleur beige
$15

Dimension

Hauteur : 42''

Largeur : 36''

Profondeur : 20''

#5 : Banc en bois item
#5 : Banc en bois
$5

Dimension

Hauteur : 12''

Largeur : 71''

Profondeur : 6''

#6 : Valise de transport sur roues - Format petit item
#6 : Valise de transport sur roues - Format petit
$15

Dimension

Hauteur : 23½''

Largeur : 33''

Profondeur : 21''

#7 : Borne de recharge pour voiture item
#7 : Borne de recharge pour voiture
$40

Borne de recharge pour VE - AeroVironment

Puissance de 32 Ampères

Boutons ''START'' et ''STOP'' ainsi que des indicateurs d'état pour la connexion du véhicule et de la charge

#8 : Bouilloir BettyCrocker item
#8 : Bouilloir BettyCrocker
$5
#9 : Cabinet en métal de couleur gris item
#9 : Cabinet en métal de couleur gris
$5

Dimension

Hauteur : 27''

Largeur : 15''

Profondeur : 29''

#10 : Valise de transport sur roues - Format grand item
#10 : Valise de transport sur roues - Format grand
$25

Dimension

Hauteur : 37''

Largeur : 69''

Profondeur : 24''

#11 : Valise de transport sur roues - Format moyen item
#11 : Valise de transport sur roues - Format moyen
$20

Dimension

Hauteur : 38½''

Largeur : 52''

Profondeur : 13''

#12 : Valise sur roues item
#12 : Valise sur roues
$5
#13 : Ventillateur sur pied item
#13 : Ventillateur sur pied
$10
#14 : Ventillateur Honeywell item
#14 : Ventillateur Honeywell
$5
#15 : Chaise en filet Chadwick item
#15 : Chaise en filet Chadwick
$15
#16 : Chaise en tissu noir item
#16 : Chaise en tissu noir
$10
#17 : Chaise pliante item
#17 : Chaise pliante
$5
#18 : Chaise sur roues en cuir blanc item
#18 : Chaise sur roues en cuir blanc
$15
#19 : Chaise sur roues en cuir noir item
#19 : Chaise sur roues en cuir noir
$25
#20 : Chaise sur roues en tissu et filet gris item
#20 : Chaise sur roues en tissu et filet gris
$20
#21 : Chaise sur roues en tissu gris item
#21 : Chaise sur roues en tissu gris
$5
#22 : Chargeur M12 Milwaukee item
#22 : Chargeur M12 Milwaukee
$5
#23 : Classeur deux tiroirs de couleur gris item
#23 : Classeur deux tiroirs de couleur gris
$10

Dimension

Hauteur : 26½''

Largeur : 30''

Profondeur : 18''

#24 : Classeur quatre tiroirs de couleur beige item
#24 : Classeur quatre tiroirs de couleur beige
$15

Dimension

Hauteur : 54''

Largeur : 42''

Profondeur : 18''

#25 : Classeur cinq tiroirs de couleur bleu item
#25 : Classeur cinq tiroirs de couleur bleu
$25

Dimension

Hauteur : 63½''

Largeur : 36''

Profondeur : 18''

#26 : Convertisseur de tension Goldsource item
#26 : Convertisseur de tension Goldsource
$15

Permet d'utiliser des appareils électriques 110/120V sur du courant 220/240V, ou l'inverse.


Puissance maximale de 3000 Watts


Équipé d'une protection par fusible pour protéger les appareils connectés

#27 : Diable pour baril item
#27 : Diable pour baril
$15
#28 : Diable pour bombonne item
#28 : Diable pour bombonne
$15
#29 : Ensemble de pistolet à rivet PneuMatique item
#29 : Ensemble de pistolet à rivet PneuMatique
$15
#30 : Escabeau item
#30 : Escabeau
$30
#31 : Étagère en métal de couleur grise item
#31 : Étagère en métal de couleur grise
$20

Dimension

Hauteur : 72''

Largeur : 36''

Profondeur : 15''

#32 : Étagère en métal de couleur grise item
#32 : Étagère en métal de couleur grise
$10

Dimension

Hauteur : 39''

Largeur : 36''

Profondeur : 15''

#33 : Étagère en métal de couleur grise item
#33 : Étagère en métal de couleur grise
$15

Dimension

Hauteur : 49''

Largeur : 36''

Profondeur : 13½''

#34 : Filière document quatre tiroirs grise avec cadenas item
#34 : Filière document quatre tiroirs grise avec cadenas
$20

Dimension

Hauteur : 51''

Largeur : 18''

Profondeur : 28''

#35 : Filière document quatre tiroirs beige item
#35 : Filière document quatre tiroirs beige
$20

Dimension

Hauteur : 52''

Largeur : 18''

Profondeur : 26½''

#36 : Lampe de table item
#36 : Lampe de table
$5
#37 : Lavabo en porcelaine item
#37 : Lavabo en porcelaine
$5
#38 : Lumière encastrée Ignis Plus item
#38 : Lumière encastrée Ignis Plus
$2
#39 : Pistolet à rivet item
#39 : Pistolet à rivet
$5
#40 : Plainte électrique de couleur beige item
#40 : Plainte électrique de couleur beige
$5

Dimension : 84''

#41 : Pompe de condensé item
#41 : Pompe de condensé
$5
#42 : Réservoir eau chaude 40 gallons item
#42 : Réservoir eau chaude 40 gallons
$15

Année 2021

#43 : Scie ronde électrique Makita item
#43 : Scie ronde électrique Makita
$15
#44 : Table d'appoint pivotante item
#44 : Table d'appoint pivotante
$5
#45 : Table pliante ajustable item
#45 : Table pliante ajustable
$10

Dimension 4'

#46 : Toupie électrique Freud item
#46 : Toupie électrique Freud
$15
#47 : Trépied pour caméra item
#47 : Trépied pour caméra
$15
#48 : Trépied pour tablette électronique item
#48 : Trépied pour tablette électronique
$5
#49 : Trépied robuste pour caméra item
#49 : Trépied robuste pour caméra
$15
#50 : Valise de transport ovale item
#50 : Valise de transport ovale
$10

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!