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The Goan Overseas Association

About this event

Viva Goa Festival Vendor Pre Registration

4525 Mississauga Rd

Mississauga, ON L5M 7C6, Canada

Business Vendor (Business Member)
Free

Price $700

Business Vendor stall

10 x 10 space

4 Passes

1 table - 4 chairs

2 vehicle passes

Business Vendor (Non Business Member)
Free

Price 850

Non member Business Vendor stall

4 Passes

10 x 10 space

1 table - 4 chairs

2 vehicle passes


Hot Food Vendor (Business Member)
Free

Price: $1200

10x20 space
4 Tables

6 Passes

6 chairs

2 vehicle passes

Hot Food Vendor (Non Business Member)
Free
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Price:$1400

10x20 space

6 Passes
4 Tables

6 chairs

2 Vehicle passes

Snack Vendor (Business Member)
Free

Price: $600

10x10 space

4 Passes
2 Tables

4 Chairs

1 Vehicle Pass

Snack Vendor ( Non Business Member)
Free

Price:700

10x10 space

4 Passes
2 Tables

4 Chairs

1 Vehicle Pass

Packaged Goods Vendor ( Business Member)
Free

Price:$350

10x10 space

2 Passes
1 Table

2 Chairs

1 Vehicle Pass

Packaged Goods Vendor ( Non Business Member)
Free

Price:$450

10x10 space

@ Passes
1 Table

2 Chairs

1 Vehicle Pass

Arts & Craft Vendor ( Business Member)
Free

Price:$200

10x10 space
1 Table

2 Passes

2 Chairs

1 Vehicle Pass

Arts & Craft Vendor ( Non Business Member)
Free

Price:$300

10x10 space
1 Table

2 Passes

2 Chairs

1 Vehicle Pass

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