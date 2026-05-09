Viva Goa Festival Vendor Pre Registration

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Price $700
Business Vendor stall
10 x 10 space
4 Passes
1 table - 4 chairs
2 vehicle passes
Price 850
Non member Business Vendor stall
4 Passes
10 x 10 space
1 table - 4 chairs
2 vehicle passes
Price: $1200
10x20 space
4 Tables
6 Passes
6 chairs
2 vehicle passes
Price:$1400
10x20 space
6 Passes
4 Tables
6 chairs
2 Vehicle passes
Price: $600
10x10 space
4 Passes
2 Tables
4 Chairs
1 Vehicle Pass
Price:700
10x10 space
4 Passes
2 Tables
4 Chairs
1 Vehicle Pass
Price:$350
10x10 space
2 Passes
1 Table
2 Chairs
1 Vehicle Pass
Price:$450
10x10 space
@ Passes
1 Table
2 Chairs
1 Vehicle Pass
Price:$200
10x10 space
1 Table
2 Passes
2 Chairs
1 Vehicle Pass
Price:$300
10x10 space
1 Table
2 Passes
2 Chairs
1 Vehicle Pass
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