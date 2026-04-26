VOYAGE SCOUT

Ce couteau de cuisine est une pièce d’exception qui unit l’audace de la résine bleue à la noblesse du bois d’olivier stabilisé, créant un manche unique où chaque détail capte le regard.





La résine, profonde et lumineuse, évoque le mouvement de l’eau et contraste parfaitement avec les veines chaleureuses et naturelles de l’olivier. Sa lame en acier damassé, forgée avec précision, offre une coupe remarquable et un motif ondulé emblématique d’un haut niveau de savoir‑faire artisanal.





Fabriqué avec soin et amour, entièrement à la main par Guy Matte, coutelier depuis 1997, ce couteau est autant un outil de cuisine redoutable qu’une véritable œuvre d’art. Valeur réelle : 1 200 $ CAD — Prix de vente exceptionnel : 650 $ CAD.