Crestview Home and School

Hosted by

Crestview Home and School

About this event

Wednesday Pizza October 2025

One Slice CHEESE - October 1 item
One Slice CHEESE - October 1
$3

Please indicate how many slices you would like for your child per date. There are 6 dates.

One Slice CHEESE - October 8 item
One Slice CHEESE - October 8
$3

Please indicate how many slices you would like for your child per date. There are 6 dates.

One Slice CHEESE - October 15 item
One Slice CHEESE - October 15
$3

Please indicate how many slices you would like for your child per date. There are 6 dates.

One Slice CHEESE - October 22 item
One Slice CHEESE - October 22
$3

Please indicate how many slices you would like for your child per date. There are 6 dates.

One Slice CHEESE - October 29 item
One Slice CHEESE - October 29
$3

Please indicate how many slices you would like for your child per date. There are 6 dates.

One Slice CHEESE - November 5 item
One Slice CHEESE - November 5
$3

Please indicate how many slices you would like for your child per date. There are 6 dates.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!